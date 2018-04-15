«Почти двойняшки»: Нагиев нашел в Голливуде богатого брата

Дмитрий Нагиев шокировал подписчиков социальной сети недавним постом. На фото он стоит рядом со стильным красавчиком, а в подписи заявляет, что этот его родственник прямиком из Голливуда. «Долго пробовал себя в разных профессиях, и наконец, нашёл то, что давно искал. Богатого брата в Голливуде», — написал артист. Внимательные подписчики сразу раскусили шутку: на фото вместе со звездой российского экрана находится немецкий актер и режиссер Тиль Швайгер , известный своими ролями в таких фильмах как «Достучаться до небес», «Бесславные ублюдки» и других.

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Всего за час после публикации пост набрал более сотни тысяч лайков, а к настоящему моменту их уже более 300 тысяч. Не все поняли соль шутки, но в целом публика по достоинству оценила остроумие любимого актера. Разумеется, не обошлось без комментариев различной степени эмоциональности. «Дим, при таком брате — работа больше не нужна!», «Крутость фото зашкаливает», «Почти двойняшки, Дим!», «Два самых классных чувака!», — писали восторженные подписчики.