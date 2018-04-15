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Кассель и Боярский: французы до мозга костей
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Кассель и Боярский: французы до мозга костей 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Не правда ли, Венсан Кассель и Михаил Боярский похожи? Роднит их не только орлиный профиль, но и то мужское обаяние, которое чувствуется и через экран, отмечает телеканал «МИР 24».
Боярский — наш советский самый главный француз. Наш Д’Артаньян, наш мушкетер, наше пора-пора-порадуемся на своем веку… Шляпа с пером на голове и всенародная любовь на десятилетия, на всю жизнь, его и нашу. А Кассель Венсан — француз до мозга костей, хотя снимается в Голливуде. В их французских «Трех мушкетерах», правда, играл другой Кассель, Жан-Пьер, но для Венсана он — ближайший родственник, родной отец — играл он Людовика, которого в нашем фильме сыграл Табаков.
В кино Венсану Касселю пришлось однажды сняться в роли русского майора Кузьмина, в то время как Боярский наоборот чаще играл иностранцев. Даже если и военный, то ему попадался на его сценической столбовой дороге, например, капитан в фильме «Пеппи Длинный чулок», отец главной героини. Боярский замечательно поет, его кинокарьера начиналась с роли итальянского тенора в «Соломенной шляпке». «Зеленоглазое такси» — один из шлягеров, которых у Боярского так много, что и в наши дни он время от времени дает клубные концерты и собирает полные залы.
Но внешнее сходство порой ведет и к более содержательным параллелям. Венсан Кассель тоже неплохо поет и даже однажды — лет восемь тому назад — записал несколько композиций с бельгийской группой Zap Mama.
Еще их крепкими узами связывает одна на двоих любовь к озвучиванию мультфильмов — и у Касселя, и у Боярского — целый список. От давнего-давнего «Голубого щенка» и роли в киножурнале «Ералаш» до относительно свежего и недавнего очередного «Ивана Царевича и Серого волка», а у Касселя за плечами «Ледниковый период» и «Шрек».
Наконец, Боярский всю жизнь прожил с актрисой Ларисой Луппиан, а Кассель не сумел удержать рядом Монику Беллуччи — поженились, а через 10 лет расстались. Вывод ясен: наши семьи крепче, чем у них в Европе.
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