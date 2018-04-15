Космический вымысел: как снимают кино про героев на орбите

Окраина галактики. Гигантский взрыв, яркая вспышка и оглушительный звук — выглядит зрелищно! Сцены, где кружатся космолеты и мигают звезды, всегда смотришь с открытым ртом. Но оказывается, режиссеры, когда снимают такие фильмы, часто искажают действительность ради красивой картинки. Где правда, а где ложь в фильмах про космос, выяснила корреспондент телеканала «МИР 24» Екатерина Рогальская.

В советские времена не просто осваивали космос, но и снимали про него фильмы. Сейчас эти ленты изучают в киношколах. К примеру, в картине «Дорога к звездам» Павла Клушанцева 1957 года впервые показали запуск спутника и полет человека в космос. Позже знаменитый режиссер Джорж Лукас признался, что использовал приемы советского режиссера при съемках саги «Звездные войны». Конечно, режиссеры первых фильмов о космосе не стремились во всем соответствовать действительности. Так, картине «Через тернии к звездам» режиссера Ричарда Викторова герои ходят по другой планете без скафандров. А в фильме «Планета бурь» люди прилетают на Венеру. Даже в защитных костюмах они бы там долго не продержались, ведь дневная температура этой планеты 477 градусов по Цельсию. Но отважные герои даже находят следы местных жителей.

Создатели картины «Москва-Кассиопея» проработали детали. Например, космонавтов подбирают по психологической совместимости, физической форме, а также учитывают длительность полета. Главная ошибка: экипаж без перебоев разговаривает с Центром управления полетами . Хотя это невозможно. По сюжету, дорога до Кассиопеи и обратно длится 52 световых года, а значит, и сообщения будут идти также долго. Современные режиссеры стремятся к правдоподобию. Ведь полеты в космос — уже давно не научная фантастика. Режиссер фильма «Интерстеллар» Кристофер Нолан во время съемок обращался к физикам, но и в его ленте без неточностей не обошлось. В одном из ключевых эпизодов герой, покидая корабль, попадает в черную дыру, а потом умудряется выбраться из нее. Это, конечно, нереально. Сильнейшее гравитационное поле черной дыры убивает все живое. Кинокритики творцов оправдывают.

«Это допустимо, потому что любое кино — это жизнь, из которой убрали все лишнее. Иногда мы убираем моменты, где герои едят и спят. В каких-то случаях не берем в расчет, что в космосе не может быть взрывов, огня, шума и так далее, ведь это зрелищно и интересно. Это не значит, что режиссер не знал об этом, конечно, знал. В слогане «Чужого» даже обыгрывается этот момент: «В космосе никто не услышит твоих криков», — отмечает кинокритик Егор Москвитин

Звук — это колебания воздуха. Если воздуха нет, то и колебаний быть не может. Российский космонавт Максим Сураев говорит, что устал считать ляпы в кино — их множество.

«Например, в американском фильме космонавт заделывает утечку с помощью скотча. Таких ситуаций не может быть, и профессионалам это, конечно, сразу видно. Один из наших фильмов, который мне очень понравился, основан на реальных событиях, — «Салют-7». Я знаю эту историю, я общался с космонавтами Владимиром Джанибековым и Виктором Савиных . Этот фильм действительно снят близко к реальности, он вызвал у меня уважение как у профессионала», — отметил летчик-космонавт, герой России Максим Сураев.

В 1985 году двое космонавтов Джанибеков и Савиных спасли Землю от падения неработающей станции. Этот факт лег в основу сценария. Актер Павел Деревянко рассказывает, что подготовка к съемкам была самой серьезной. «В Жуковском есть полупрофессиональный аттракцион — переоборудованный Ил-76 взлетает на высоту 9 тысяч метров и резко пикирует резко. В результате все, находящиеся на борту, испытывают 30 секунд свободного падения. Так самолет делает 10 раз. Первые два раза было интересно, я летал через весь самолет. Потом мне стало плохо, я попросил индивидуальный пакет, меня привязали к креслу, я был потный, я просто умирал», — вспоминает актер Павел Деревянко. Конечно, и в этом фильме Клима Шипенко есть художественный вымысел. В реальности станция «Салют-7» практически не двигалась, иначе пристыковка к ней была бы невозможна. В ленте же станция вращается. Кроме этого, там не было пожара, как показано в фильме. Но ведь выстрелы, взрывы и погони делают фильм зрелищным. Если бы режиссеры показывали все, как в жизни, кто бы ходил в кино? Кинотеатры лишились бы прибыли, а зрители — космической сказки.

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