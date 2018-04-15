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Сын Бориса Стругацкого рассказал о творчестве отца
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Сын Бориса Стругацкого рассказал о творчестве отца 

RT на русском 1 час назад
Сын писателя Бориса Стругацкого в интервью kp.ru рассказал об отце и его творчестве.
«Отец был человеком достаточно закрытым и эмоций своих напоказ не выставлял. Хотя, конечно, ясно, что без Аркадия ему было тяжело и жить, и работать. Два романа, которые он написал в одиночку, были достаточно мрачными, но при этом весьма глубокими и многоплановыми», — заявил Андрей Стругацкий.
По его мнению, эти работы не так уж сильно отличались по тональности от позднего творчества братьев Стругацких.
«Например, «Отягощённые злом», последний их совместный большой роман, похож по стилю на «сольные» произведения Бориса Натановича», — сказал он.
Сын писателя также сообщил, что его отцу очень нравился фильм «Сталкер» Андрея Тарковского, хотя режиссёр принял от авторов лишь девятый вариант сценария.
Как отметил Андрей Стругацкий, отец считал эту ленту гениальной, в отличие от всех остальных, снятых при его жизни.
15 апреля Борису Стругацкому исполнилось бы 85 лет.
Ранее писатель-фантаст Сергей Лукьяненко рассказал о фильме «Черновик».
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