Исхудавший Добронравов вышел на сцену после инсульта

Знаменитый актер Федор Добронравов появился на сцене московского Театра сатиры. Артист заметно потерял в весе после госпитализации, но уже вернулся к работе.

Добронравов был участником спектакля «Где мы?». Премьеру долго откладывали из-за резкого ухудшения здоровья артиста.

В итоге первое выступление состоялось только 14 апреля, после того, как Добронравов вышел из больницы. Судя по всему, актер чувствует себя хорошо. Многие зрители заметили, что артист сильно похудел.

Встречали Добронравова на сцене громкими овациями. Не меньше зрителей были рады возвращению актера его коллеги.

Об участии Добронравова в спектакле высказалась актриса, режиссер и сценарист Светлана Дружинина. Она заявила, что рада наконец видеть артиста здоровым, передает teleprogramma.pro.

Напомни, что знаменитому актеру стало плохо во время гастролей в Сергиевом посаде. Как писали Dni.Ru, у него случился инсульт.

Добронравова госпитализировали. Восстанавливался он в одной из столичных клиник. Артист быстро пошел на поправку, благодаря чему смог вернуться на сцену меньше, чем через месяц после инсульта.