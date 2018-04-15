Красавица с характером: Элина Быстрицкая отмечает юбилей

Для создания хорошего кино прежде всего важен литературный материал, считает колумнист Sputnik Азербаджан Фуад Мамедов-Пашабейли.

Кинематограф с самого своего рождения обращался к классическим шедеврам мировой литературы. Произведения великих писателей мирового значения порой экранизировались по нескольку раз.

Одним из великих романов ХХ века, бесспорно, является монументальное творение Михаила Шолохова «Тихий Дон». Автор за свое произведение получил Нобелевскую премию, ибо весь мир признал гениальность этого шолоховского романа. Он экранизировался несколько раз, но самой удачной стала картина, созданная великим советским кинорежиссером и педагогом Сергеем Аполлинариевичем Герасимовым

Герасимов подобрал для своего фильма чудесный актерский ансамбль, который блестяще справился с поставленной Шолоховым и Герасимовым задачей. Особенно важно было не ошибиться в подборе актеров на главные роли. Актеров на эти роли утверждал сам великий писатель.

Мы расскажем вам об исполнительнице роли Аксиньи в киноэпопее «Тихий Дон», которой сегодня исполняется 90 лет.

Элина Авраамовна Быстрицкая — легенда советского театра и кино. Просто очень красивая женщина. Человек весьма непростой судьбы и сложного характера.

Родилась она четвертого апреля 1928 года в Киеве в еврейской семье. Отец был военным врачом, а мать — Эсфирь Исааковна помогала мужу в больнице.

Элина, по ее словам, в детских играх предпочитала водиться с мальчишками. Она с самого детства увлекалась театром и порой в домашних условиях ставились спектакли, в которых Элина вместе с соседями и родственниками принимала участие.

Во время войны, будучи подростком, Элина выучилась на курсах и помогала в госпитале и делала это самоотверженно. Ей прочили медицинскую карьеру и она в последующем даже заимела диплом акушера-гинеколога, но на этом все закончилось.

Ее манил театр. Однако отец был категорически против. Вопреки своему желанию, Элина подчинилась воле отца и поступила на филологический факультет Нежинского педагогического института.

Но Быстрицкая долго утерпеть не могла. В 1951 году она ушла из учебного заведения и была прията в Институт театрального искусства имени Карпенко-Карого в Киеве.

Ей все время приходилось в борьбе достигать желаемого. И учеба в театральном началась также с конфликтной ситуации. У нее при поступлении не хватало какой-то справки в документах, за это ее отчислили. Но не тут-то было. Девчонка дошла аж до министерства и добилась своего восстановления.

Училась она хорошо. Была лучшей на курсе. Также по праву слыла первой красавицей института. Однако у чаровницы был очень неуживчивый и строптивый характер. Весьма частенько на прыткие ухаживания она отвечала оплеухами. А рука у Элины была тяжелая.

Актриса театра и кино Элина Быстрицкая в 1950 году

Один из таких случаев получил широкую огласку. Почему-то в инциденте обвинили Элину, и в конце концов исключили из комсомола, но в институте оставили.

Большинство студенческого коллектива института было против благодетельной, но резкой девушки. Многие с ней не разговаривали. Она была на грани самоубийства, но выдержала.

Во время распределения ее направили в глубокую провинцию, а главреж этого театра приехал в Киев забирать молодых актеров и уже там начал делать Элине недвусмысленные предложения.

В Киеве в это время гостил театр Моссовета. Юная актриса решила рискнуть. Элина прошла прослушивание и была приглашена в труппу. Однако, вскоре получила известие, что в столичном театре изменили решение в связи с анонимными обращениями из Киева.

В итоге в том же 1953 году ее приняли в Вильнюсский драматический театр. В середине 1954 года Вильнюсский театр был на гастролях в Ленинграде, и во время одного из спектаклей на Быстрицкую обратил внимание кинорежиссер Ян Фрид . Он начинал снимать «Двенадцатую ночь» по Шекспиру и искал исполнительницу на роль Виолы-Себастьяна. Пробы прошли великолепно, однако во время того посещения "Ленфильма" на Быстрицкую обратил внимание еще один режиссер — Фридрих Эрмлер . Он искал исполнительницу на главную роль в картине «Неоконченная повесть» и очень хотел, чтобы в ней снялась Быстрицкая. Актриса была поставлена перед выбором и сделала его в пользу Эрмлера. А в «Двенадцатой ночи», как всем нам известно, блестяще снялась Клара Лучко

"Неоконченная повесть" прошла с большим успехом. Работа Быстрицкой понравилась всем. Но сниматься ей было довольно тяжело. Ее партнером по фильму был Сергей Бондарчук , с которым у нее по ряду обстоятельств сложились сильно неприязненные отношения. Он играли влюбленных, а отношения с каждым днем ухудшались. Режиссер был вынужден прибегать к крупным планам, дабы снимать актеров в отдельности.

Но как бы там ни было, этот фильм принес Быстрицкой первую известность. Однако, мировая слава была еще впереди.

Артистка Академического Малого театра CССР, народная артистка РСФСР Элина Быстрицкая. 17 сентября 1986 года

Вскоре кинематографическая судьба актрисы совершила еще один счастливый поворот. Сергей Герасимов приступал к съемкам «Тихого Дона» и искал исполнителей главных ролей. На роль Аксиньи претендовали несколько актрис и самой главной была любимая ученица Герасимова Нонна Мордюкова . Но в то время отношения Герасимова с Мордюковой разладились. Но даже не эта ссора сыграла в пользу Быстрицкой. Решение было принято Шолоховым. Классик, посмотрев пробы с Быстрицкой, воскликнул: «Так вот же Аксинья!»

Экранизация «Тихого Дона» имела грандиозный успех. По опросу читателей журнала «Советский экран», картина была названа лучшим фильмом года. А Быстрицкую старейшие донские казаки признали истинной казачкой и просили называться Аксиньей Донской.

О популярности актеров говорит и тот факт, что к одному из юбилеев Шолохова казаки установили в Вешенской на берегу Дона бронзовых Григория и Аксинью, которые похожи на исполнителей главных ролей Глебова и Быстрицкую.

В том же 1958 году Быстрицкая снялась еще в одном знаковом советском фильме «Добровольцы». После, в 1963 году она снялась в фильме Гергия Натансона «Все остается людям», где ее партнером был великий Николай Черкасов

В это же время она стала актрисой Малого театра в Москве. За свою долгую творческую жизнь актриса сыграла множество ролей в театре, но в кино снималась выборочно. Из-за того, что она часто отказывала, предложений сниматься в кино с каждым годом становилось все меньше.

Быстрицкой мешал и ее довольно неуживчивый характер. Она умудрялась испортить отношения со многими корифеями театра и кино. Например, Игорю Ильинскому, который в качестве режиссера поставил на сцене Малого «Госпожу Бовари» и на роль Эммы взял свою жену, Быстрицкая в лицо бросила, что фигура его жены не соответствует этой роли. Представьте реакцию одного из столпов театра и кино СССР!

Элина Быстрицкая в роли Китти в сцене из спектакля режиссера Андрея Житинкина в Малом театре. 30 марта 2008 года

Но это еще не пик прямолинейных заявлений Быстрицкой. Она умудрилась испортить отношения и с Шолоховым. Писатель участвовал в симпозиуме писателей Ленинграде, где в то время снималась актриса. Она пришла навестить писателя в гостиницу «Астория», где в то время шла шумная попойка. Не увидев самого писателя, Быстрицкая, пытаясь осадить гулявших на высоких тонах, обратилась к ним: «Вам, может быть, наплевать на Михаила Александровича Шолохова, но что вы делаете с русским писателем Шолоховым?»

Весьма самонадеянно для молодой в то время актрисы, не правда ли?

Классик, находившийся в то время в соседней комнате, посчитал так же и прилюдно послал Элину куда подальше. Больше Быстрицкая с Шолоховым не виделась.

Если так жестко Быстрицкая могла не изменять себе с классиками, то можно себе представить, какой она была в общении с людьми рангом поменьше. Хотя все ее знающие утверждают, что сложности в ее жизни возникали не из-за склочности характера, а из-за того, что она говорила правду в лицо.

Актриса Элина Быстрицкая в Колонном зале Дома союзов в Москве. 14 января 2011 года

Замужем Элина Авраамовна бы за человеком старше ее на двадцать лет — министром внешней торговли СССР Николаем Семеновичем Патоличевым. Умер он в 1989 году.

Быстрицкая занимается педагогической деятельностью, она профессор РАТИ. Долгое время не снималась в кино, но в 1997 году снялась у Булата Мансурова в фильме «Теплые ветры древних булгар», где сыграла княгиню Ольгу. Принимала участие и в нескольких других проектах.

Но все же Элина Быстрицкая остается для всех любителей кино прежде всего Аксиньей из «Тихого Дона». Это неоспоримо.