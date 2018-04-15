Лучшие фильмы, основанные на реальных событиях

Очень часто в рекламных материалах к фильмам мы встречаем фразу: «основано на реальных событиях», — и этот факт подогревает наш интерес в максимальном объеме. Но зачастую подобные лозунги являются лишь частью рекламной кампании. Работники кинопроизводства широко используют этот метод как приманку для зрителя. Ведь настоящие истории, появляющиеся на экране, как правило, отличаются особенным волшебством сюжета, заставляющим нас вновь поверить в чудеса или увидеть основу для фильма в нашей жизни. Киноафиша собрала список лучших фильмов, основанных на реальных событиях, снятых в разные десятилетия и прекрасных в своем жанровом многообразии.

Содержание: Фильмы про войну Фильмы про криминал Фильмы про исторические личности Фильмы про расследования

Фильмы про войну

Кадр из фильма «Список Шиндлера»

Легендарный фильм Стивена Спилберга «Список Шиндлера» на протяжении тридцати лет считается не только вершиной творчества самого режиссера, но и одной из важнейших картин за всю историю кинематографа — она соблюдает масштаб реальной истории, взятой за ее основу. Член нацисткой партии Оскар Шиндлер спас в годы Второй мировой войны более 1000 евреев, а фильм о нем заработал 7 премий «Оскар» в 1994 году.

Кадр из фильма «По соображениям совести»

Как и Стивен Спилберг, который еще появится в нашем списке дальше, режиссер Мэл Гибсон питает особенный интерес к созданию фильмов, основанных на реальных событиях. Долгий перерыв в режиссерской карьере компенсируется грандиозным успехом в 2016 году, когда на экраны выходит военная драма «По соображениям совести». Это удивительная история величайшего военного героя — медика, который спас на войне тысячи жизней, никогда не брав в руки оружие. В контексте фильмов, основанных на реальных событиях, так же следовало бы упомянуть и самый известный фильм Гибсона — «Храброе сердце».

Кадр из фильма «Дюнкерк»

В 2017 году фильмы, основанные на реальных событиях, пополнились драмой Кристофера Нолана «Дюнкерк», картина была номинирована на 8 премий «Оскар» и в итоге забрала 3 статуэтки. Это тоже история о спасении — Дюнкеркская операция была проведена в начале Второй мировой войны, когда части французских, бельгийских и английских войск оказались блокированы немецкой армией в городе Дюнкерк сразу после битвы.

Фильмы про криминал

Съемки фильма «Славные парни»

Один из лучших фильмов культового режиссера Мартина Скорсезе вышел на экраны в далеком 1990 году. «Славные парни» — криминальная биография начинающего гангстера с Робертом Де Ниро и Рэйем Лиотта в главных ролях. Еще один яркий пример стоящего фильма, основанного на реальных событиях — недавний «Волк с Уолл-Стрит» того же Скорсезе.

Кадр из фильма «Пустоши»

Полнометражный дебют Терренса Малика под названием «Пустоши» рассказывает историю хладнокровных убийств, которые были совершены юной парочкой возлюбленных в 1959 году — в лучших традициях Бони и Клайда молодые люди отчаянно любят друг друга и полностью безразличны к жизням других людей.

Кадр из фильма «Афера по-американски»

«Афера по-американски» — стильная комедия Дэвида О. Расселла о мошенниках, вынужденных работать с ФБР , чтобы поймать еще больших злоеев. Картина собрала в себе яркие символы 70-80-ых годов и лучших голливудских актеров сегодняшнего времени. В основе — реальная история блестящей аферы.

Фильмы про исторические личности

Кадр из фильма «Жизнь в розовом цвете»

Кадр из фильма «Легенда №17»

Самая популярная российская картина последних лет — «Легенда №17» рассказывает подлинную историю известного хоккеиста Валерия Харламова . Сила духа, интриги, любовь и потрясающая история жизни реального спортсмена — в этой ленте есть все.

Кадр из фильма «Вселенная Стивена Хокинга»

Недавно ушедшего из жизни Стивена Хокинга невероятно убедительно сыграл Эдди Редмейн — роль в фильме «Вселенная Стивена Хокинга» принесла актеру «Оскар» за лучшую мужскую роль, а зрителям — очень личную и трогательную историю жизни ученого.

Фильмы про расследования

Кадр из фильма «Операция „Арго“»

«Операция «Арго»» — это удивительная история, где кинематограф становится одним из действующих лиц фильма. Ведь именно с помощью чудес съемочного процесса осуществляется гениальный план по спасению людей. Фильм Бена Аффлека получил главную награду «Оскара», тогда как сам режиссер даже ни разу не был на нее номинирован.

Кадр из фильма «В центре внимания»

«В центре внимания» — так же лауреат «Оскара» за лучший фильм. Основанная на реальных событиях история рассказывает об одном из самых громких журналистских расследований, связанном с секс-скандалом вокруг римско-католической церкви

Кадр из фильма «Операция „Шаровая молния“»

Мы завершаем наш список фильмом, который можно увидеть на экранах российских кинотеатров уже сейчас. Сюжет криминальной драмы «Операция „Шаровая молния“» так же оригинален своим особенным планом спасения заложников, задержанных в самолете в 1976 году.

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