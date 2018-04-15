От юной красотки до истребительницы зомби: эволюция Миллы Йовович

Милла Йовович — одна из самых «наших» зарубежных актрис. Родившаяся в Киеве и выросшая в Москве девочка смогла проделать длинный путь в шоу-бизнесе: побывать моделью, певицей и, конечно, популярной артисткой.

Это мы знаем ее, по большей части, благодаря «Пятому элементу». На западе о девушке заговорили намного раньше, когда она уже в 11-летнем возрасте стала моделью десятков модных журналов. Уже затем были удачные киноработы и вечная «Обитель зла», которая, как многим кажется, загубила карьеру красотки. «МИР 24» вспомнил, как менялась Милла Йовович, на примере пяти главных фильмов в ее карьере.

Возвращение в Голубую лагуну

Первую серьезную роль Йовович получила в ремейке эротической драмы о подростках, в одиночестве растущих на необитаемом острове. Милле было всего 16 лет, но она уже тогда была настолько популярной моделью, что выбор казался режиссеру идеальным.

Итак, мальчик Ричард в исполнении Брайана Краузе и девочка Лилли вместе со своей матерью попадают на тропический остров без единого следа цивилизации. Опытная женщина учит детей основам выживания, но вскоре умирает. Спустя несколько лет Лилли и Ричард обустраивают свой райский уголок вдали от других людей и влюбляются друг в друга.

Фильм абсолютно провалился в прокате и был номинирован на пять премий «Золотая малина», Милла Йовович претендовала на приз в качестве «Худшей новой звезды». Что ж, актриса хотя бы побывала в Австралии и получила неплохой гонорар за свою работу. Первая роль всегда дается тяжело.

Пятый элемент

Спустя еще несколько ролей и даже целый музыкальный рок-альбом, который успел попасть в британский чарт, Йовович получила, пожалуй, главную роль в своей жизни. Спустя несколько кастингов и череду отказов она все же завоевывает право стать Лилу в картине Люка Бессона «Пятый элемент».

По сюжету, Землю в очередной раз собирается уничтожить некое древнее зло инопланетного происхождения. Спасти планету можно только собрав в определенном месте все пять элементов: воздух, вода, земля, огонь и… Мила Йовович . На протяжении всего фильма таксист Корбан Даллас в исполнении Брюса Уиллиса пытается спасти мир — и преуспевает в этом! Хотя подобный сюжетный ход любителей фильмов с Уиллисом не удивит.

Прекрасные отзывы критиков, отличные кассовые сборы, масса переизданий. Цитаты из фильма ушли в народ, а особый язык Лилу, разработанный при непосредственном участии актрисы, стал своеобразным киномемом. Что уж говорить, самая популярная и, пожалуй, самая удачная роль Миллы.

Жанна д’Арк Ну кто сможет отказать красотке Йовович? Вот и французский гений Люк Бессон не смог — и женился на девушке после выхода «Пятого элемента». Ну и естественно не смог не взять ее и в свою новую ленту — экранизацию героической истории Жанны д’Арк.

В годы Столетней войны 19-летнаяя набожная девушка Жанна вносит коренной перелом в Орлеанскую битву, спасает французские земли, а затем попадает в плен к англичанам, которые сжигают ее на площади Руана.

Фильм получил в целом положительные оценки критиков и даже победил в нескольких номинациях на премию «Сезар». Посмотреть фильм «Жанна д’Арк» с Миллой Йовович можно на телеканале «МИР» 21 апреля в 12.20. Возможно, именно в этой ленте вы найдете ответ на один из самых загадочных вопросов биографии красотки: почему после выхода киноэпопеи Йовович и Бессон расстались?

Ультрафиолет

Несколько неудачных комедий и смелых экспериментов спустя, Милла Йовович оказывается главной звездой хоррор-боевиков начала нулевых. За «Обителью зла», о которой ниже, следует мало чем отличающийся от этой серии «Ультрафиолет».

Все по стандартной схеме: недалекое будущее, опасный вирус в результате аварии распространяется по Земле, большая часть людей превращается, пускай не в зомби, но в вампироподобных гемофагов. Одна из них — суперсолдат Вайолет джат Шарифф. В результате серии неблагоприятных для нее событий, девушка оказывается на перепутье между двумя враждующими лагерями — людей и монстров.

Несмотря на яркое имя на постере, в остальном фильм выглядел вторичным фарсом. Недотянувший хронометраж даже до полутора часов Курт Уиммер после провала «Ультрафиолета» осознает, что режиссура — не его, а большая часть актеров на главных ролях так и останутся в би-муви разной степени паршивости.

Обитель зла Вторая по значимости для карьеры актрисы лента. А если судить по потраченному на нее времени — так и вовсе первая. Вышло уже шесть частей, а в последнем фильме сценаристы еще и оставили намек на продолжение!

Главная героиня Элис просыпается в огромном особняке. Она не помнит ничего о своем прошлом и не знает о происходящих в мире событиях. А дела-то плохи как никогда. Секретный Т-вирус попал в атмосферу, превращая всех живых существ в зомби и прочие абоминации. Разбираться в причинах трагедии придется хрупкой на первый взгляд девушке и пачке спецназовцев.

Так начинается долгая история в шесть лент. Это уже практически семейный бизнес: Йовович и режиссер картин Пол Андерсен сначала долгое время встречались, а затем и поженились. Впрочем, первые картины многими киноэкспертами еще считаются неплохими, в отличие от последних лент. Шестой фильм — последняя на данный момент актерская работа Миллы.

От задорного ребенка-модели до уверенной в себе женщины, на одно имя которой идут в кино — путь, о котором можно мечтать. Несмотря на три брака, десятки картин, взлеты и неудачи, Йовович и в 40 с хвостиком выглядит на 25. Надеемся, что она еще порадует нас яркими ролями. И не только вечной Элис.