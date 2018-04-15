Идеальная пара: Юлия Снигирь и Евгений Цыганов пришли на вручение кинопремии 

Среди гостей церемонии были актеры Константин Хабенский, Юлия Снигирь, Юрий Колокольников, Ингеборга Дапкунайте, Евгений Цыганов, Максим Лагашкин, продюсеры Петр Ануров, Елена Гликман, Екатерина Кононенко, писательница Людмила Улицкая, дизайнер Александр Сирадекиан, певица Миранда Мирианашвили, певец Тимур Родригез, журналистка Софико Шеварднадзе и многие другие. Юлия Снигирь появилась на церемонии в стильном сером тренче с открытыми плечами. Евгений Цыганов как обычно выглядел так, как будто надел то, что попалось под руку, но тем не менее его серая футболка и нарочито небрежный пиджак гармонировали с образом Юлии. Актеры прекрасно смотрелись вместе, но, как и всегда, вотографам позировали по отдельности.
Церемонию открыли журналист Леонид Парфенов, председатель правления Рустам Ибрагимбеков и арт-директор Андрей Плахов. Абсолютным триумфатором премии «Восток-Запад. Золотая арка» стала российская картина «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, которой достались четыре награды, включая две главных — за лучший фильм и лучшую режиссуру. Приз за лучший сценарий поделили сценаристы двух картин — Борис Хлебников и Наталия Мещанинова за фильм «Аритмия» и Ильдико Иньеди за венгерскую картину «О теле и душе». Международное жюри также отметило фильмы «Ноябрь» Райнера Сарнета, «Поророка» Константина Попеску, «Тесноту» Кантемира Балагова и «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» Александра Ханта.
Премию за вклад в кинематограф получил классик польского кино, режиссер Кшиштоф Занусси. Также специальный приз «Звезда Евразии» получила сербская актриса Миряна Каранович, звезда фильмов Эмира Кустурицы, Горана Паскалевича, Бояна Вулетича.
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Фото:Пресс-служба