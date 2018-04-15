Как сейчас выглядит Жади из сериала «Клон» и чем она занимается?

«Клон» — бразильский сериал, который смотрел в 2001 году каждый в нашей стране. За отношениями Лукаса и Жади зрители переживали больше, чем за свои собственные.

https://www.youtube.com/watch?v=ksXcyFuo574

Но роль Жади не единственная в карьере Джованны Антонелли (42): она снималась в «Тропиканке», «Семейных узах», «Власти желания».

Если вдруг ты не знал, на съемках «Клона» между главными героями Джованной и Мурилу Бенисио (45) (Лукас, он же Диегу, он же Лео) вспыхнул роман. Фанаты картины были в восторге. Вскоре после окончания работы актеры поженились, а в 2005 у них родился сын. Но союз пары был недолгим: в 2006-м они расстались, поговаривают, из-за ревности Бенисио.

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Сейчас Антонелли замужем за режиссером Леонардо Ногейра (39), с которым она познакомилась в 2009 году. Уже через год у пары родились две дочки.

Кстати, актерскую карьеру Джованна не бросила. Она продолжает сниматься в фильмах и телесериалах («Сердцеед», «SOS: Женщины в море», «В семье», «Восходящее солнце»). Еще, судя по Instagram актрисы, она частенько снимается для журналов и рекламы. Ну а выглядит Антонелли, как и раньше, просто потрясающе.

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Как считаешь, изменилась?

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