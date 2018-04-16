В Москве прошла церемония вручения театральной премии «Золотая маска» 

В Москве вручили главную театральную премию страны «Золотая маска». По традиции, были представлены все виды и жанры сценического искусства: от оперы и балета до театра кукол. Лучшим драматическим спектаклем большой формы стала постановка «Страх, любовь, отчаяние» Малого театра. Специальную премию «Золотой маски» получил коллектив «Гоголь-центра» под руководством Кирилла Серебренникова, который находится под домашним арестом, сам он заочно — стал обладателем награды за постановку «Чаадский». Самая большая конкуренция была в номинации «Лучший режиссер в драме», почти тридцать претендентов. «Золотую маску» в итоге получил Юрий Бутусов за спектакль «Дядя Ваня» в театре имени Ленсовета.