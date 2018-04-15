В Пекине начался восьмой Пекинский международный кинофестиваль

ПЕКИН, 15 апреля. / ТАСС /. Церемония открытия восьмого Пекинского международного кинофестиваля прошла на территории района Хуайжоу в северной части китайской столицы в воскресенье. На нее были приглашены актеры Селина Джейд (США), Тун Лия (Китай), Вивиан Доусон (Новая Зеландия), Шон Юэ (Гонконг), Цзоу Юаньцин (Гонконг), Шу Ци (Тайвань). Кинофорум завершится 22 апреля.

На этот раз за главный приз «Тяньтань» ("Храм Неба") будут бороться 15 фильмов. Среди них — «Конец пути» режиссера Сола Дибба (Великобритания), «Темный ветер» Нилы Мадхаб Панды (Индия), «Неиспользованные пути» Тахминеха Милани и «Выжженное лето» Эбрагима Ираджзада (Иран), «Наблюдение за Джульеттой» Кима Нгуйена (Канада), «Возьмитесь за руки» Мяо Юэ и «Операция в Красном море» Данте Лама, (Китай), «Октав» Серджу Челибидаке (Румыния), «Босиком» Яна Сверака (Чехия), «Собака» Самюэля Беншетри (Франция), «Кротоа» Роберты Дюррант (Южная Африка).

На кинофестивале также будут представлены фильмы совместного производства — «Страшная мать» Анны Урушадзе (Грузия и Эстония), «Завещание» Амичаи Гринберга (Израиль и Австралия), «По ту сторону надежды» Аки Каурисмяки (Германия и Финляндия), «Деде» Мариам Хачвани (Грузия, Катар, Нидерланды и Хорватия).

Жюри распределит кинопремии по десяти категориям — за лучший художественный фильм, режиссуру, актерское мастерство (включает мужскую и женскую награды), вспомогательную актерскую роль (также будут выдаваться мужской и женский призы), постановку, кинематографию, музыкальное сопровождение и визуальные эффекты.

В рамках кинофестиваля состоятся тематические сессии с участием известных постановщиков, на одной из которой, как ожидается, будет присутствовать российский продюсер и кинорежиссер Федор Бондарчук . Пройдут также выставки, ярмарка кинолент. Всего за неделю кинопоказов гости фестиваля получат возможность ознакомиться с 659 фильмами из более 70 стран и регионов мира. Предполагается, что, как и в прошлые годы, на фестивале будут подписаны многочисленные контракты.

Ежегодная серия мероприятий, посвященных международному кино, проводится с 2011 года в китайской столице при участии мэрии Пекина, государственной China Film Group Corporation, ряда других организаций. За семь лет сумма контрактов, заключаемых на этих фестивалях, увеличилась многократно, в 2017 году превысив отметку в 17,4 млрд юаней ($2,7 млрд).