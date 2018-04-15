Юлия Снигирь, Константин Хабенский и Юрий Колокольников на премии «Восток-Запад. Золотая арка». 

Кто: Юлия Снигирь, Константин Хабенский, Юрий Колокольников, Ингеборга Дапкунайте, Евгений Цыганов, Тимур Родригез, Александр Сирадекиан, Миранда Мирианашвили, Софико Шеварднадзе и многие другие.
Что: Первая церемония вручения премии «Восток-Запад. Золотая арка».
Где: Центр оперного пения Галины Вишневской, Москва.
Когда: 14.04.2018.
Люди говорят: В Москве состоялась первая церемония вручения кинопремии, учрежденной конфедерацией союзов кинематографистов «Восток-Запад. Золотая арка». Она присуждается за достижения и открытия в области киноискусства лучшим авторам фильмов, произведенных в странах Восточной Европы и Западной Азии. Лауреатов премии выбрало жюри из 24-х киноведов и кинокритиков из стран Азии и Восточной Европы. Лучшим актером был признан Богдан Думитраке за роль в фильме «Поророк» Константина Попеску (Румыния, Франция), а лучшая актриса — Дарья Жовнер, «Теснота» Кантемира Балагова (Россия). Премию как лучший режиссер получил российский режиссер Андрей Звягинцев за картину «Нелюбовь».
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/yuliya-snigir-konstantin-habenskij-i-yurij-kolokolnikov-na-premii-vostok-zapad-zolotaya-arka/