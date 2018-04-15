Юлия Снигирь, Константин Хабенский и Юрий Колокольников на премии «Восток-Запад. Золотая арка». 

Peopletalk: последние новости

Новость дня. Фильм Кирилла Серебренникова вошел в программу Каннского кинофестиваля!

В стиле «Американской истории преступлений»: Пенелопа Крус в Versace

Козловский и Зуева, Бондарчук и Андреева: как прошла премьера фильма «Тренер»