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НТВ покажет сериал «Победители»
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НТВ покажет сериал «Победители» 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Телеканал НТВ готовится представить премьеру сериала «Победители» уже в новом сезоне.
Сюжет сериала разворачивается в Санкт-Петербурге 1895 года. На всю Россию гремит имя знаменитого столичного адвоката Николая Андронова, не проигравшего ни одного судебного процесса. Помогают ему верные друзья-адвокаты Виктор Роскевич и Михаил Заварзин. Герои уже давно стали абсолютными звездами на небосклоне столичной богемы. Достать билет на судебное заседание сложнее, чем в модный театр. Но однажды из Москвы в столицу приезжает знаменитый прокурор Гущин, за которым тянется слава «грозы адвокатов». Его главная цель — выиграть в схватке с непобедимым Андроновым. Теперь героям придется защищать не только интересы правосудия, но и свою репутацию.
Автором сериала стал Дмитрий Константинов («Оттепель»). Особое внимание сценарист уделил значимости, которую придавали самой «звездной» профессии XIX века. Выступления лучших адвокатов на открытых процессах собирали полные залы, как в театре: на них продавались билеты, их перекупали и даже подделывали. Именно этот факт вдохновил автора на создание этого сценария. Главные роли исполнили: Никита Панфилов, Анна Чиповская, Никита Ефремов, Юлия Пересильд, Евгений Антропов и Федор Лавров.
Исполнитель главной роли Никита Панфилов рассказывает о своей работе в сериале: «Самое сложное в работе — мотивировать себя на произнесение огромных текстов. Здесь не приходилось этого делать. До такой степени интересно найти эту логическую цепочку в речах моего героя. Я просто упивался этим сценарием, когда читал. Тем, кто любит детективы, он точно должен понравиться. Я могу сказать, что этот сериал — огромный подарок судьбы для меня».
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