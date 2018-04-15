НТВ покажет сериал «Победители»

Телеканал НТВ готовится представить премьеру сериала «Победители» уже в новом сезоне.

Сюжет сериала разворачивается в Санкт-Петербурге 1895 года. На всю Россию гремит имя знаменитого столичного адвоката Николая Андронова, не проигравшего ни одного судебного процесса. Помогают ему верные друзья-адвокаты Виктор Роскевич и Михаил Заварзин. Герои уже давно стали абсолютными звездами на небосклоне столичной богемы. Достать билет на судебное заседание сложнее, чем в модный театр. Но однажды из Москвы в столицу приезжает знаменитый прокурор Гущин, за которым тянется слава «грозы адвокатов». Его главная цель — выиграть в схватке с непобедимым Андроновым. Теперь героям придется защищать не только интересы правосудия, но и свою репутацию.

Исполнитель главной роли Никита Панфилов рассказывает о своей работе в сериале: «Самое сложное в работе — мотивировать себя на произнесение огромных текстов. Здесь не приходилось этого делать. До такой степени интересно найти эту логическую цепочку в речах моего героя. Я просто упивался этим сценарием, когда читал. Тем, кто любит детективы, он точно должен понравиться. Я могу сказать, что этот сериал — огромный подарок судьбы для меня».