Чуткий и внимательный. Актер Сергей Никоненко отмечает день рождения

В понедельник, 16 апреля, прославленному актеру, кинорежиссеру, народному артисту РСФСР Сергею Петровичу Никоненко исполняется 77 лет.

Сергей Никоненко — коренной москвич. Родился он в 1941 году в семье шофера и стеклодувщицы завода. Уже со школьной парты участвовал во всевозможных школьных конкурсах певцов и чтецов. После школы попал во ВГИК на курс к Сергею Герасимову Тамаре Макаровой . До этого будущему артисту отказали четыре театральных вуза. На экранах дебютировал в 1960-х годах в фильме «А я уезжаю домой». Его герой — полярный летчик, который ненароком ввязывается в банальную, но веселую курортную историю.

С тех пор Сергей Никоненко сыграл свыше 200 ролей в кинофильмах и сериалах.

Мудрый, добрый и справедливый, он горой стоит за своих сотрудников… Так характеризуется герой Никоненко — начальник угрозыска ГУВД Москвы Виктор Алексеевич Гордеев в известной картине «Каменская». К слову, это его первая роль в телесериале. В нем он сыграл вместе с Еленой Яковлевой . По ее словам, описание черт героя недалеко ушло от реальности.

— Сергей Петрович тот человек, которому я всегда могу позвонить в трудную минуту! — говорит Елена Алексеевна. — Такого заботливого и чуткого партнера нужно еще поискать. Мы начали с ним работать еще очень давно, в фильме Петра Тодоровского «Анкор, еще анкор!» И потом всю жизнь бок о бок в кино.

Елена Яковлева вспомнила забавный случай, который произошел на съемках этой кинокартины.

После «Каменской» и убедительной роли полковника артистом сразу же заинтересовались сериальные режиссеры. Последовали «Невозможные зеленые глаза», «Одна любовь души моей», «Пан или пропал», «Гибель империи» и другие. Зрителями Сергей Никоненко любим и как режиссер.

— Когда я знаю, что увижу Сергея Петровича на съемках или какой-то вечеринке, у меня всегда поднимается настроение, — поделился актер Борис Щербаков , снимавшийся в фильме Никоненко «А поутру они проснулись». — Это удивительный человек.

Несмотря на то что сам именинник занят одновременно в нескольких проектах, время на праздник найдет.

— В день рождения я намерен встретиться с друзьями, — сообщил Никоненко «ВМ».