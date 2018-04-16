Актер Сами Насери нецензурно высказался о новом продолжении «Такси»

Французский актер Сами Насери раскритиковал фильм «Такси 5», пишет Regnum со ссылкой на новое интервью артиста на YouTube.

Продолжение картины, когда-то прославившей актера, вышло в мировой прокат 12 апреля 2018 года. Насери, впервые не вошедший в актерский состав фильма, возмущен результатом: он назвал картину скетчем, в котором нет ни сюжета, ни истории, а есть лишь банальные шутки.

По мнению актера, спродюсировавший «Такси 5» и предыдущие части Люк Бессон продал франшизу непрофессионалам, «которые в итоге сделали полное », — резко высказался актер.

Сами Насери исполнил роль Даниэля Моралеса в четырех предыдущих частях фильма. В новой ленте режиссерское кресло занял Франк Гастамбид , он же исполнил главную мужскую роль. Российский зритель увидит картину «Такси 5» 10 мая 2018 года.

Ранее стало известно, что Сами Насери возглавит жюри конкурса короткометражного кино 40-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).