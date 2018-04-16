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Актер Сами Насери нецензурно высказался о новом продолжении «Такси»
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Актер Сами Насери нецензурно высказался о новом продолжении «Такси» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Французский актер Сами Насери раскритиковал фильм «Такси 5», пишет Regnum со ссылкой на новое интервью артиста на YouTube.
Продолжение картины, когда-то прославившей актера, вышло в мировой прокат 12 апреля 2018 года. Насери, впервые не вошедший в актерский состав фильма, возмущен результатом: он назвал картину скетчем, в котором нет ни сюжета, ни истории, а есть лишь банальные шутки.
По мнению актера, спродюсировавший «Такси 5» и предыдущие части Люк Бессон продал франшизу непрофессионалам, «которые в итоге сделали полное », — резко высказался актер.
Сами Насери исполнил роль Даниэля Моралеса в четырех предыдущих частях фильма. В новой ленте режиссерское кресло занял Франк Гастамбид, он же исполнил главную мужскую роль. Российский зритель увидит картину «Такси 5» 10 мая 2018 года.
Ранее стало известно, что Сами Насери возглавит жюри конкурса короткометражного кино 40-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).
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