Сами Насери раскритиковал «Такси 5»

Французский актер Сами Насери, известный по серии фильмов «Такси», раскритиковал пятую часть франшизы, вышедшую в международном прокате в апреле. Интервью с артистом опубликовано на YouTube-канале издания Super.

«Они сделали скетч. Там нет ни сюжета, ни истории, ни развязки, обычные шуточки. Как Люк Бессон это допустил?!» — возмутился Насери.

По его мнению, Бессон, спродюсировавший «Такси 5» и предыдущие части, продал эту франшизу абсолютным непрофессионалам. «Которые в итоге сделали полное говно», — заключил актер.