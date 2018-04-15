Американские критики назвали десятку самых ожидаемых фильмов ближайших двух сезонов

Журналисты из USA Today проанализировали прогнозы кинокритиков по поводу самых ожидаемых картин, которые должны выйти на экраны весной и летом 2018 года, и составили десятку потенциальных лидеров проката, сообщает телеканал «360».

Внимание любителей кино приковано к премьере новой части шпионского боевика «Миссия невыполнима: Последствия» (26 июля), главную роль в котором по традиции сыграет Том Круз . Новой авантюрной комедии «Восемь подруг Оушена» (8 июня), рассказывающей историю об ограблении.

В список попали три картины о супергероях от студии Marvel: грандиозная битва с участием нескольких протагонистов «Мстители: Война бесконечности» (3 мая), наполненный шутками «Дэдпул 2» (16 мая), Человек-муравей и Оса (5 июля) с Полом Раддом и Мишель Пфайфер.

Walt Disney Pictures покажет зрителям спин-офф «Звездных войн» про одного из главных героев космической саги, молодого Хана Соло (24 мая), а также анимационный сиквел «Суперсемейка 2» (14 июня).

Еще один гигант проката, компания Universal представит две новинки: продолжение мюзикла «Mamma Mia! 2» (19 июля) и еще одну серию аттракциона «Мир юрского периода 2» (7 июня).

Фильм ужасов «Реинкарнация» — единственный в списке не является продолжением или предысторией и посетит кинотеатры 8 июня.