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Сотрудники ЦРУ пишут критические рецензии на сериалы о своей работе
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Сотрудники ЦРУ пишут критические рецензии на сериалы о своей работе 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Американские разведчики часто смотрят фильмы и сериалы о своей работе и пишут критические рецензии на картины, которые им не понравились.
Речь идет о публикациях в журнале «Исследования в разведке», предназначенном исключительно для внутреннего пользования, сообщают «Известия» со ссылкой на данные издания Motherboard.
Большая часть отзывов в разделе о фильмах и книгах — негативная. Так, критике подвергся фильм «Убийца» (2015) режиссера Дэни Вильнева, который рассказывает об агенте ФБР, которая обнаружила заговор ЦРУ в Мексике. Отмечается, что сотрудники ЦРУ возненавидели этот фильм. Историю, показанную в картине, они назвали «полностью выдуманной».
Раскритиковали в журнале и фильм режиссера Стивена Спилберга «Шпионский мост». Сотрудники ЦРУ заметили, что история в нем полностью переписана с целью создания пущего драматического эффекта.
«Никто не смог бы сказать, что режиссер, известный своим скрупулезным вниманием к историческим деталям, в ранних фильмах будет переписывать историю просто для драматического эффекта», — резюмировали рецензию авторы.
Кроме того, критике подвергся сериал «Берлинская резидентура». Авторы не согласны с тем, как в них изображают сотрудников ЦРУ. «Представление о том, что весь персонал ЦРУ причастен к использованию пыток, лежит в основе художественной и идеологической предпосылки сериала. Его основная идея коллективной вины одновременно неправдоподобна и предосудительна», — цитирует «Афиша» рецензию на этот сериал.
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