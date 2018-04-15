«Белль и Себастьян»

Жанр: приключения, семейный

Год: 2013

Страна: Франция

Сценарий: Джульетт Сэйлс, Фабьен Суарез, Николя Ванье

Оператор: Эрик Гишар

Кто снимался в фильме «Белль и Себастьян»: Феликс Боссюе, Чеки Карио, Марго Шателье, Дмитрий Сторож, Урбен Канселье, Андреас Пичман , Мехди Эль Глауи, Палома Пальма, Карин Адровер, Лоик Варро Сюжет фильма «Белль и Себастьян» До недавних пор жизнь мальчика Себастьяна ничем не отличилась от жизни сверстников. Но вот у него умирают родители, и это меняет в его жизни все. Мальчик страдает от одиночества и безразличия окружающих. Они куда больше озабочены тем, что какой-то страшный зверь повадился воровать овец. Жители начинают охоту на Чудовище, которым оказывается огромная собака. И только Себастьян понимает, что она никак не может быть убийцей овечек. Попытки донести это до взрослых не имеют успеха. И, спасая свою новую подругу от верной смерти, Себастьян отправляется вместе с ней в путь, полный приключений. Интересные факты о фильме «Белль и Себастьян»:

В мировой прокат фильм вышел еще в августе 2013 года. Российская же премьера состоялась 5 апреля 2018 года. Основой для сценария фильма стала литературная серия «Белль и Себастьян» француженки Сесиль Обри. На роль Себастьяна претендовало 2400 мальчиков. Из них были отобраны 12 человек. Финалисты отправились в горы, и там режиссер предложил им запрячь собаку и попробовать справиться с упряжкой. Таким образом режиссер Николя Ванье и сделал окончательный выбор.

Трейлер фильма «Белль и Себастьян»: https://www.youtube.com/watch?v=aXy4fA3anV0 Кадры из фильма «Белль и Себастьян»:

Кадр из фильма «Белль и Себастьян»

Кадр из фильма «Белль и Себастьян»

Кадр из фильма «Белль и Себастьян»

Кадр из фильма «Белль и Себастьян»