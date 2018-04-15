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Стало известно, кто сыграет Терминатора
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Стало известно, кто сыграет Терминатора 

Рамблер 27 минут назад
Фото: @iamgabrielluna
Роль машины-убийцы исполнит американский актер Гэбриел Луна, об этом сообщает издание Deadline.
Над картиной работают Джеймс Кэмерон и Тим Миллер, но деталей сюжета они пока не раскрывают, поэтому пока нет ясности, на какой стороне выступит Теримнатор, в исполнении нового актера.
Американский артист довольно успешно справляется с работами в остросюжетных фильмах. Самой известной его ролью является Призрачный гонщик в сериале "Агенты Щ. И. Т. ".
Также известно, что в съемках обязательно примет участие и Арнольд Шваценеггер, несмотря на перенесенную операцию на открытом сердце. Правда пока железный Арни не может похвастаться тем, что чувствует себя прекрасно.
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