Стало известно, кто сыграет Терминатора

Роль машины-убийцы исполнит американский актер Гэбриел Луна , об этом сообщает издание Deadline.

Над картиной работают Джеймс Кэмерон Тим Миллер , но деталей сюжета они пока не раскрывают, поэтому пока нет ясности, на какой стороне выступит Теримнатор, в исполнении нового актера.

Американский артист довольно успешно справляется с работами в остросюжетных фильмах. Самой известной его ролью является Призрачный гонщик в сериале "Агенты Щ. И. Т. ".

Также известно, что в съемках обязательно примет участие и Арнольд Шваценеггер, несмотря на перенесенную операцию на открытом сердце. Правда пока железный Арни не может похвастаться тем, что чувствует себя прекрасно.