Стало известно, кто сыграет Терминатора 

Роль машины-убийцы исполнит американский актер Гэбриел Луна, об этом сообщает издание Deadline.
Над картиной работают Джеймс Кэмерон и Тим Миллер, но деталей сюжета они пока не раскрывают, поэтому пока нет ясности, на какой стороне выступит Теримнатор, в исполнении нового актера.
Американский артист довольно успешно справляется с работами в остросюжетных фильмах. Самой известной его ролью является Призрачный гонщик в сериале "Агенты Щ. И. Т. ".
Также известно, что в съемках обязательно примет участие и Арнольд Шваценеггер, несмотря на перенесенную операцию на открытом сердце. Правда пока железный Арни не может похвастаться тем, что чувствует себя прекрасно.