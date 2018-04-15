«Золотую маску» как лучший драматический актер получил Вячеслав Ковалев

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости Вячеслав Ковалев стал лучшим драматическим актером по мнению членов жюри театральной премии «Золотая маска», объявили на церемонии вручения премии в воскресенье на Новой сцене Большого театра.

Свою благодарственную речь Ковалев начал с исполнения песни We are the champions и признался, что всегда мечтал спеть со сцены Большого театра. Он получил награду за роль Бена в спектакле «Изгнание» Театра имени Владимира Маяковского.