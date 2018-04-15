«Мистер Смит едет в Вашингтон»

Жанр: драма, комедия

Год: 1939

Сценарий: Сидни Бакмен, Майлс Коннолли, Льюис Р. Фостер

Оператор: Джозеф Уолкер

Кто снимался в фильме «Мистер Смит едет в Вашингтон»: Джеймс Стюарт , Джин Артур, Клод Рейнс Эдвард Арнольд , Гай Кибби, Томас Митчелл , Юджин Пэллет, Бьюла Бонди, Х. Б. Уорнер, Гарри Кэри Сюжет фильма «Мистер Смит едет в Вашингтон» На место умершего американского сенатора от штата Монтана назначают лидера местного движения мальчиков-рейнджеров Джефферсона Смита. Наивный идеалист, жаждущий служить стране, он даже не подозревает, как много людей вокруг него ведут двойную игру. Оказавшись в Сенате, он сталкивается и с коррупцией, и с грязными политическими приемами, лживостью прессы. Но он не собирается сдаваться, а вступает в неравную борьбу с умными, серьёзными, жестокими и циничными людьми, среди которых горячо любимый и уважаемый Смитом друг его убитого в молодости отца. Неоценимую помощь ему оказывает собственная секретарша, в полной мере разделяющая взгляды мистера Смита. Интересные факты о фильме «Мистер Смит едет в Вашингтон»:

Музыку к фильму написал композитор российского происхождения Дмитрий Тёмкин, четырёхкратный обладатель премии «Оскар», внёсший большой вклад в развитие киномузыки. Бюджет фильма составлял без малого 2 млн долларов. В прокате он заработал в пять раз больше. Сценарий основан на рассказе Льюиса Р. Фостера «Джентльмен из Монтаны».

Трейлер фильма «Мистер Смит едет в Вашингтон»: https://www.youtube.com/watch?v=iNoRz8G-5fg