Режиссер Юрий Бутусов получил «Золотую маску» за постановку «Дядя Ваня» 

Он поставил спектакль на сцене Театра имени Ленсовета. Юрий Бутусов стал лауреатом престижной премии уже в четвертый раз. Об этом стало известно во время торжественной церемонии на Новой сцене Большого театра.
«Спасибо большое. Я хочу сказать что все мы присоединяемся к словам в адрес наших товарищей, которых, к сожалению, нет на этом празднике. По-моему, уже около года Алексей Малобродский сидит в СИЗО… Уважаемые судьи, отпустите Алексея домой. Он честнейший человек», — заявил со сцены режиссер.
Постановки «Чук и Гек» Александринского театра и «Страх Любовь Отчаяние» МДТ также удостоены премии «Золотая маска».