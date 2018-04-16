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Режиссер Юрий Бутусов получил «Золотую маску» за постановку «Дядя Ваня»
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Режиссер Юрий Бутусов получил «Золотую маску» за постановку «Дядя Ваня» 

АиФ Санкт-Петербург 55 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Он поставил спектакль на сцене Театра имени Ленсовета. Юрий Бутусов стал лауреатом престижной премии уже в четвертый раз. Об этом стало известно во время торжественной церемонии на Новой сцене Большого театра.
«Спасибо большое. Я хочу сказать что все мы присоединяемся к словам в адрес наших товарищей, которых, к сожалению, нет на этом празднике. По-моему, уже около года Алексей Малобродский сидит в СИЗО… Уважаемые судьи, отпустите Алексея домой. Он честнейший человек», — заявил со сцены режиссер.
Постановки «Чук и Гек» Александринского театра и «Страх Любовь Отчаяние» МДТ также удостоены премии «Золотая маска».
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