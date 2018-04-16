70-летний актер Владимир Стеклов впервые показал новорожденную дочь

Популярный актер Владимир Стеклов , известный многим по ролям в сериалах «Молодежка» и «Кадетство», недавно стал папой в третий раз. Его возлюбленная, 37-летняя Ирина Дерягина (финансист из Иркутска) родила ему еще одну дочь. О счастливом пополнении актер рассказал в эфире программы «Звезды сошлись», заодно показав свои фото с малышкой и признавшись, что уже сделал предложение маме новорожденной девочки. Ребенок появился на свет 28 февраля. Сам Владимир Стеклов считает девочку подарком на его 70-летний юбилей, который артист отметил 3 января. Известно, что дочь пара решила назвать Ариной.

Для Ирины это первый ребенок, и она счастлива, что не испугалась. Нас познакомили общие друзья, она сначала опешила, когда поняла это такое «сватовство майора», а потом как-то пошло-поехало. Мы вместе уже два года… Когда узнал, что Ира беременна, был в таком шоке, что ушел спать на кухню. А теперь понимаю, стать отцом в 70 лет — нестрашно! Думаю, может попробовать еще разок,

заявил Владимир Стеклов журналистам.

Мужчина признался, что зачать малышку им удалось естественным путем. А больше всего он переживал о том, как рассказать новость о грядущем пополнении своим старшим дочкам. Однако, вопреки беспокойству мужчины, его родные приняли известие с радостью. Видимо, поэтому, он еще и решился на свадьбу.

После того, как Ира родила Арину, я сказал себе — все, теперь женись! Пока Ира носит девичью фамилию. Но предложение я уже сделал, правда кольцо не купил,

отметил Владимир Стеклов.

Он признался, что совершенно не ощущает собственного возраста и чувствует себя гораздо моложе. Кстати, сама Ирина тоже пришла в студию. Она заметила, что восхищается актером. По ее словам, он иногда даже лучше нее справляется с новорожденной дочкой.

Володя справляется с дочкой намного лучше меня. Он ее прекрасно купает, а я даже не умею этого делать, и подгузники Володя меняет Арине, все сам делает. Я могу оставить дочку на папу и уехать, и совсем не надо будет переживать,

отметила Ирина.