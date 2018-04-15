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«Голодные сердца»
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«Голодные сердца» 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Жанр: триллер, драма
Год: 2014
Страна: Италия
Режиссер: Саверио Костанцо
Сценарий: Саверио Костанцо, Марко Францозо
Оператор: Фабио Чанкетти
Кто снимался в фильме «Голодные сердца»: Адам Драйвер, Альба Рорвахер, Роберта Максвелл, Брэндон Рейсс, Джошуа Рейсс, Джейк Уэбер, Виктория Картагена, Аль Роффе, Гейша Отеро, Джейсон Сельвиг Сюжет фильма «Голодные сердца» Случайное знакомство американца Джуда и итальянки Мины вылилось в скоропалительный брак, — и вот уже молодые люди ждут ребенка. Ещё до родов Мина видит несколько кошмарных снов, которые она считает пророческими. Это накладывается на послеродовую депрессию, и молодая мать начинает вести себя неадекватно. Женщина убеждена, что сын должен быть защищён от всех внешних загрязнителей, поэтому становится маниакальной чистюлей и к тому же агрессивным веганом. Она придумывает малышу болезни — лишь бы иметь основания не выходить из дома. Эта мания может нанести ребёнку непоправимый вред, но Мина не слушает никого. Скоро идеальные отношения супругов дают трещину. Чтобы спасти ребенка, Джуд готов пойти на крайние меры. Интересные факты о фильме «Голодные сердца»:
Фильм снят по мотивам романа «Ребёнок индиго» Марко Францозо. Картина снималась в Нью-Йорке. Актерская игра Адама Драйвера и Альбы Рорвахер была отмечена на Венецианском кинофестивале в 2014 году призами за «Лучшую мужскую роль» и «Лучшую женскую роль» соответственно.
Трейлер фильма «Голодные сердца»: https://www.youtube.com/watch?v=3lYnTIC-yWo
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