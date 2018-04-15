Лучшая драматическая актриса получила «Золотую маску» в Москве

Лауреатом театральной премии «Золотая маска» в номинации «лучшая драматическая актриса» стала Алла Демидова за роль в постановке «Ахматова. Поэма без героя» на сцене «Гоголь‐центра», сообщило РИА «Новости» с церемонии награждения на Новой сцене Большого театра.

Тут получали молодые. И это очень хорошо. Но вы знаете в возрасте тоже есть

какие-то преимущества — я много видела, много помню. Помню, как начинал Смоктуновский и видела все его лучшие роли, я участвовала в рождении Театра на Таганке, я помню, что театр был общественной трибуной, подымал культуру и практически рифмовался с духовностью. Где мы потеряли эту дорогу?

— цитирует агентство слова актрисы

Демидова считает, что настала пора вернуть былое величие театра и отыскать ключ «в эту закрытую пока дверь русского искусства».

«Золотая маска» за женскую роль второго плана досталась Анастасии Лебедевой за работу в постановке «Барабаны в ночи» театра имени Пушкина.