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«Земля: Один потрясающий день»
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«Земля: Один потрясающий день» 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Жанр: семейный, документальный
Год: 2017
Страна: Великобритания
Режиссер: Ричард Дэйл, Фань Лисинь, Питер Веббер
Сценарий: Фрэнк Коттрел Бойс, Ричард Дэйл, Янь Гэлин
Сюжет фильма «Земля: Один потрясающий день» В течение одного дня сюжет следует за солнцем — с вершин гор, через затерянные среди мирового океана острова к непроходимым джунглям. Каждую секунду в животном мире случаются и драмы, и комедии, и триллеры, и боевики — чем не Голливуд! Игуаны спасаются бегством от змей, панды лакомятся побегами бамбука, жирафы сражаются за сердце дамы, гепарды готовятся к мощнейшему броску… С помощью новейших технологий фильм знакомит зрителей с редкими, уникальными животными и показывает их близко как никогда раньше. Создатели напоминают: каждый день в мире происходит гораздо больше чудес, чем жители современных мегаполисов могут себе представить. Интересные факты о фильме «Земля: Один потрясающий день»:
В англоязычной версии фильм озвучил Роберт Рэдфорд, в китайской — Джеки Чан, а в российской — Николай Дроздов. Фильм снимался в 22 странах планеты в общей сложности 142 дня. Монтаж картины занял три года. В фильме рассказывается о 38 видов животных и птиц. Мировая премьера фильма состоялась еще 11 августа 2017 года, российская же — 22 марта 2018. В мировом прокате фильм собрал 9 млн долларов, причем 7.3 млн долларов из них заработано в Китае.
Трейлер фильма «Земля: Один потрясающий день»: https://www.youtube.com/watch?v=aACBcZVmJZE
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