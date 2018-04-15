«Земля: Один потрясающий день»

Жанр: семейный, документальный

Год: 2017

Страна: Великобритания

Режиссер: Ричард Дэйл, Фань Лисинь, Питер Веббер

Сценарий: Фрэнк Коттрел Бойс, Ричард Дэйл, Янь Гэлин

Сюжет фильма «Земля: Один потрясающий день» В течение одного дня сюжет следует за солнцем — с вершин гор, через затерянные среди мирового океана острова к непроходимым джунглям. Каждую секунду в животном мире случаются и драмы, и комедии, и триллеры, и боевики — чем не Голливуд! Игуаны спасаются бегством от змей, панды лакомятся побегами бамбука, жирафы сражаются за сердце дамы, гепарды готовятся к мощнейшему броску… С помощью новейших технологий фильм знакомит зрителей с редкими, уникальными животными и показывает их близко как никогда раньше. Создатели напоминают: каждый день в мире происходит гораздо больше чудес, чем жители современных мегаполисов могут себе представить. Интересные факты о фильме «Земля: Один потрясающий день»:

В англоязычной версии фильм озвучил Роберт Рэдфорд , в китайской — Джеки Чан , а в российской — Николай Дроздов . Фильм снимался в 22 странах планеты в общей сложности 142 дня. Монтаж картины занял три года. В фильме рассказывается о 38 видов животных и птиц. Мировая премьера фильма состоялась еще 11 августа 2017 года, российская же — 22 марта 2018. В мировом прокате фильм собрал 9 млн долларов, причем 7.3 млн долларов из них заработано в Китае.

Трейлер фильма «Земля: Один потрясающий день»: https://www.youtube.com/watch?v=aACBcZVmJZE