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В Центральном музее древнерусской культуры прошел творческий вечер памяти Андрея Тарковского
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В Центральном музее древнерусской культуры прошел творческий вечер памяти Андрея Тарковского 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Имя Андрея Тарковского, самого известного в мире и самого самобытного русского режиссера, навсегда связано с музеем им. Андрея Рублева, расположенным в стенах древнего Спасо-Андроникова монастыря.
Вечер памяти открыл доктор искусствоведения, заместитель директора музея по научной работе Геннадий Попов, который поделился своими воспоминаниями о проходивших здесь съёмках фильма «Андрей Рублев». По его словам, среди установленных декораций иначе потекло время и иначе ощущалось пространство, в котором соединились прошлое, овеянное гением Рублева, и настоящее, связанное с изучением и осмыслением его наследия. Гости вечера имели возможность посмотреть уникальные кадры кинохроники, фрагменты редких интервью Тарковского о детстве, о замысле и воплощении фильма Иваново детство.
Народный артист России, актер и член союза писателей Николай Бурляев в своем выступлении проводил параллели между разными киноработами: «Я думал, что Тарковский совершившийся режиссер, но, когда было снято Иваново детство, понял, что это был „колокол“, который он отлил сам, нашёл язык, звучание». Тема детства Андрея Тарковского затрагивалась и в выступлениях гостей, и в экскурсии для почетных гостей по музею имени Андрея Рублева, где посетителям демонстрируется уникальный фресковый иконостас, спасенный в советские годы из Юрьевца. В Юрьевце прошли детские годы Тарковского, в 1940-е годы он жил здесь в эвакуации. Сестра режиссёра Марина Арсеньевна вспоминала во время вечера: «в одном из последних интервью я с горечью прочитала, что Андрей сказал, что мы придаем слишком большое значение детству. Вот так обрывались корни, это он уже за границей говорил».
Далее Марина Арсеньевна рассказала о нереализованных замыслах Тарковского: «Две сцены которые не были сняты, не вошли в фильм Андрей Рублев. Это сцена из Куликовской битвы. На Мосфильме сшили стяг, под которым должны были собраться смертельно раненые воины, но увы. И вторая сцена — княжеской охоты на лебедей на болоте, это было бы потрясающее красиво, если это было бы снято».
Вечер завершился выступлениями народного артиста Российской Федерации Юрия Назарова, который прочел стихи Арсения Тарковского, и биографа Арсения и Андрея Тарковских Виктора Филимонова.
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