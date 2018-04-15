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«Мой отец и мой сын»
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«Мой отец и мой сын» 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Жанр: драма
Год: 2005
Страна: Турция
Режиссер: Чаган Ырмак
Сценарий: Чаган Ырмак
Оператор: Рыдван Юльген
Кто снимался в фильме «Мой отец и мой сын»: Решит Кюрт, Фикрет Кускан, Четин Текиндор, Фуркан Туран, Хюмейра, Шериф Сезер, Туба Буйукустун, Йеткин Дикинджилер, Биннур Кая, Озге Озберг Сюжет фильма «Мой отец и мой сын» Садык покидает родную деревню на побережье Эгейского моря, чтобы учиться в Стамбульском университете. Это не находит понимания у его отца Хюсейна: тот мечтает, чтобы сын стал не журналистом, а агротехником, чтобы развивать семейную ферму. В университете Садык вступает в антиправительственную группировку. Узнав об этом, отец отрекается от него. Жизнь идет своим чередом. Садык женится и готовится стать отцом. Ранним утром 12 сентября 1980 года у его жены начинаются схватки, но помочь семье некому. В городском парке по пути в госпиталь жена Садыка рожает сына и умирает от последствий тяжелых родов. Мальчик получает имя Дениз. Тем временем, Садыка сажают в тюрьму за его политические убеждения. Выйдя на свободу через три года, мужчина узнает от врачей о страшном диагнозе. Понимая, что жить ему осталось недолго, Садык вместе с Денизом возвращается на ферму матери и отца, который не желает знать сына и внука… Интересные факты о фильме «Мой отец и мой сын»:
Один из самых кассовых фильмов в истории турецкого кинематографа, картину в Турции посмотрели 1, 7 млн человек. Бюджет фильма составил немногим меньше 1,5 млн долларов. Для режиссера Чагана Ырмака фильм стал четвертой по счету полнометражной картиной в фильмографии.
Трейлер фильма «Мой отец и мой сын»: https://www.youtube.com/watch?v=DbQ86dAw4ro
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