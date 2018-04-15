«Нюрнбергский процесс»

Жанр: драма, военный

Год: 1961

Оператор: Эрнест Ласло

Фильм снят в Нюрнберге. Более того, Стэнли Крамер мечтал снять фильм в том же зале суда, где проходил один из самых знаменитых в истории процессов. Но ему отказали, поскольку помещение было задействовано для других процессов. Марлон Брандо мечтал сыграть одну из ролей, и даже лично связался с режиссером, что было ему, мягко говоря, несвойственно. Крамер был польщен, но видел в роли адвоката Ганса Ролфа исключительно Максимилиана Шелла, сыгравшего аналогичную роль в картине 1959 года на эту же тему. За роль Ролфа Шелл получил «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль». Во время съемок сцен в зале суда демонстрировались архивные записи творившихся в концлагерях зверствах. Немка Марлен Дитрих с трудом сыграла сцену, в которой ее героиня заявляет, что обычные немцы не знали об шокирующих зверствах, совершаемых нацистами во время войны. Актриса, в годы войны занимавшая активную антифашистскую позицию, считала эту фразу настолько отвратительной, что не могла убедительно ее произнести. Финальную речь Спенсера Трэйси продолжительностью 11 минут сняли с первого дубля.

Трейлер фильма «Нюрнбергский процесс»: https://www.youtube.com/watch?v=ZGzd87ZjdSw