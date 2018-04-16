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Анна Фэрис рассказала, кто из голливудских красавчиков лучше всего целуется
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Анна Фэрис рассказала, кто из голливудских красавчиков лучше всего целуется 

Попкорн News 37 минут назад
Фото: Попкорн News
Совсем скоро мы увидим Анну Фэрис в ремейке культовой комедии «За бортом», в рамках промо-кампании которого актриса стала гостьей Watch What Happens Live! и поговорила не только о своем новом фильме, но и о бывших коллегах — рассказав, с кем из голливудских звезд ей больше всего понравилось целоваться.
За свою многолетнюю карьеру в кино Анна успела проверить навыки в поцелуях у многих голливудских красавцев — например, Райана Рейнольдса, Криса Эванса, Люка Уилсона. Последний, оказывается, целуется — по крайней мере, по мнению Анны — лучше всего.
«Наверное, «Моя супер-бывшая», с Люком Уилсоном — это было по-настоящему приятно», вспомнила Фэрис в ответ на вопрос о своем лучшем и худшем поцелуях в кино. «Если честно, я всегда делаю что-нибудь нелепое, когда мы снимаем сцены поцелуев… Был, например, момент, когда я чуть не откусила Райану Рейнольдсу нижнюю губу. Вот это было забавно».
На вопрос, кто из ее коллег по Голливуду целуется хуже всего, Анна дипломатично предпочла не отвечать.
попкорнnews
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