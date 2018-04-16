Анна Фэрис рассказала, кто из голливудских красавчиков лучше всего целуется

Совсем скоро мы увидим Анну Фэрис в ремейке культовой комедии «За бортом», в рамках промо-кампании которого актриса стала гостьей Watch What Happens Live! и поговорила не только о своем новом фильме, но и о бывших коллегах — рассказав, с кем из голливудских звезд ей больше всего понравилось целоваться.

Криса Эванса, За свою многолетнюю карьеру в кино Анна успела проверить навыки в поцелуях у многих голливудских красавцев — например, Райана Рейнольдса Люка Уилсона . Последний, оказывается, целуется — по крайней мере, по мнению Анны — лучше всего.

«Наверное, «Моя супер-бывшая», с Люком Уилсоном — это было по-настоящему приятно», вспомнила Фэрис в ответ на вопрос о своем лучшем и худшем поцелуях в кино. «Если честно, я всегда делаю что-нибудь нелепое, когда мы снимаем сцены поцелуев… Был, например, момент, когда я чуть не откусила Райану Рейнольдсу нижнюю губу. Вот это было забавно».

На вопрос, кто из ее коллег по Голливуду целуется хуже всего, Анна дипломатично предпочла не отвечать.

попкорнnews