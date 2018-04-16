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Сериал «Версаль» закрыли после 3 сезона из-за слишком большого количества секс-сцен
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Сериал «Версаль» закрыли после 3 сезона из-за слишком большого количества секс-сцен 

Попкорн News 38 минут назад
Фото: Попкорн News
Франко-канадский исторический телесериал «Версаль», который с успехом шел на телеканале Canal+ с 2015 года, был закрыт после третьего сезона. Причиной стало обилие сексуальных сцен в эпизодах, что привело к снижению рейтингов; иными словами, «Версаль» неожиданно напомнил продюсерам, что секс, конечно, «продает» — но не всегда.
После успеха во Франции сериал был куплен для показа в Великобритании, однако телеканал BBC2 быстро пожалел о своем решении. Первые эпизоды зрители смотрели с интересом, но потом рейтинги начали стремительно нестись вниз, аналогичная ситуация произошла и на родине «Версаля». Источник говорит, что публике надоело смотреть на огромное количество откровенных сцен, которыми сериал буквально напичкан. Информацию подтвердили продюсеры «Версаля», сообщив, что третья часть, которая готовится к выходу летом, будет последней.
Напомним, сериал «Версаль» рассказывает о строительстве Версальского дворца во время правления Людовика XIV. Главные роли в шоу исполнили Джордж Благден, Александр Влахос, Тай Рунян, Анна Брюстер и другие актеры.
попкорнnews
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