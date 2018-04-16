Боевик «Рэмпейдж» возглавил российский прокат по итогам выходных

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости . Фантастический боевик «Рэмпейдж» с Дуэйном Джонсоном стал лидером российского проката по итогам выходных, собрав 182 миллиона рублей, сообщает в понедельник kinobusiness.com.

Фильм рассказывает про приматолога Дэвиса Окойи в исполнении Дуэйна Джонсона, который предпочитает держаться подальше от людей и дружит с Джорджем — удивительно умным самцом гориллы, которого он воспитывал с самого рождения. Однако вышедший из-под контроля генетический эксперимент превращает послушную обезьяну в яростного монстра. При этом вскоре обнаруживается, что существуют и другие модифицированные хищники.

Тогда Окойи вместе с опальным генным инженером решает изобрести антидот, чтобы предотвратить глобальную катастрофу и спасти устрашающее существо, которое когда-то было его другом.

На втором месте оказалась еще одна новинка — триллер Джона Красински «Тихое место», который заработал 122,1 миллиона рублей. На третьем месте находится фантастический фильм Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться», который собрал 57,2 миллиона рублей по итогам выходных и 664,9 миллиона рублей за три недели.

Замыкает пятерку лидеров детский фильм «Кролик Питер», который собрал 23,8 миллиона рублей за выходные и 533,5 миллионов рублей за месяц.