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Боевик «Рэмпейдж» возглавил российский прокат по итогам выходных
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Боевик «Рэмпейдж» возглавил российский прокат по итогам выходных 

РИА Новости 16 апреля 2018
Фото: Профисинема.ру
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Фантастический боевик «Рэмпейдж» с Дуэйном Джонсоном стал лидером российского проката по итогам выходных, собрав 182 миллиона рублей, сообщает в понедельник kinobusiness.com.
Фильм рассказывает про приматолога Дэвиса Окойи в исполнении Дуэйна Джонсона, который предпочитает держаться подальше от людей и дружит с Джорджем — удивительно умным самцом гориллы, которого он воспитывал с самого рождения. Однако вышедший из-под контроля генетический эксперимент превращает послушную обезьяну в яростного монстра. При этом вскоре обнаруживается, что существуют и другие модифицированные хищники.
Тогда Окойи вместе с опальным генным инженером решает изобрести антидот, чтобы предотвратить глобальную катастрофу и спасти устрашающее существо, которое когда-то было его другом.
На втором месте оказалась еще одна новинка — триллер Джона Красински «Тихое место», который заработал 122,1 миллиона рублей. На третьем месте находится фантастический фильм Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться», который собрал 57,2 миллиона рублей по итогам выходных и 664,9 миллиона рублей за три недели.
Замыкает пятерку лидеров детский фильм «Кролик Питер», который собрал 23,8 миллиона рублей за выходные и 533,5 миллионов рублей за месяц.
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