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«Рэмпейдж» стал лидером российского проката 12-15 апреля
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«Рэмпейдж» стал лидером российского проката 12-15 апреля 

Газета.Ru 30 минут назад
Фото: Газета.Ru
Фантастический боевик Брэда Пейтона «Рэмпейдж» стал лидером проката в России и СНГ, сообщает Kinobusiness.com со ссылкой на неофициальную и предварительную информацию.
По данным за уикенд с 12 по 15 апреля, картина заработала 182 млн руб. Вторую строчку занимает «Тихое место» (122,1 млн руб.).
На третьей позиции находится «Гоголь. Вий». Картина собрала 98,9 млн руб., ее общие сборы составили 380,2 млн руб.
Далее следуют «Первому игроку приготовиться» (57,2 млн руб., общие сборы — 664,9 млн руб.) и «Кролик Питер» (23,8 млн руб., общие сборы — 533,5 млн руб.).
Ранее сообщалось, что «Рэмпейдж» дебютировал в российском прокате хуже других премьер весны.
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