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10-летняя челябинка просит поддержать её в актёрском конкурсе от Disney
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10-летняя челябинка просит поддержать её в актёрском конкурсе от Disney 

АиФ 19 минут назад
Фото: АиФ
10-летняя школьница из Челябинска в социальной сети попросила земляков поддержать её в актёрском конкурсе от телеканала Disney, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Ученица школы № 41 София Ирхужина участвует во «Всенародном кастинге», победителям которого в рамках проекта «Счастье — это… » обещаны роли в большом кино. Челябинка сыграла роль царицы и говорящего зеркала из сказки Александра Пушкина «О мёртвой царевне и семи богатырях».
Заявки на кастинг принимаются до 23 апреля. Для участия нужно выбрать одну из пяти предложенных ролей и оригинально сыграть её перед камерой. Шесть победителей конкурса получат роль в новом киноальманахе Disney вместе со звездами российского кинематографа. Посмотреть видео 10-летей Софии Ирхужиной и проголосовать за него можно здесь.
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