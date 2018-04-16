10-летняя челябинка просит поддержать её в актёрском конкурсе от Disney

10-летняя школьница из Челябинска в социальной сети попросила земляков поддержать её в актёрском конкурсе от телеканала Disney, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Ученица школы № 41 София Ирхужина участвует во «Всенародном кастинге», победителям которого в рамках проекта «Счастье — это… » обещаны роли в большом кино. Челябинка сыграла роль царицы и говорящего зеркала из сказки Александра Пушкина «О мёртвой царевне и семи богатырях».

Заявки на кастинг принимаются до 23 апреля. Для участия нужно выбрать одну из пяти предложенных ролей и оригинально сыграть её перед камерой. Шесть победителей конкурса получат роль в новом киноальманахе Disney вместе со звездами российского кинематографа. Посмотреть видео 10-летей Софии Ирхужиной и проголосовать за него можно здесь.