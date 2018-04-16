Юная челябинка борется в кастинге Disney за роль в киноальманахе о счастье 

Во «Всенародном кастинге» канала «Дисней» поучаствовала 10-летняя челябинка. За победу в конкурсе обещана роль в новом проекте «Счастье — это…».
София Ирхужина сыграла роль царицы и говорящего зеркала из сказки Александра Пушкина «О мёртвой царевне и семи богатырях».
— Проект «Счастье — это…» поможет молодым российским кинематографистам осуществить свою мечту — снять кино для большого экрана, — рассказывают на сайте конкурса. — Новый проект создан для поддержки молодых российских режиссеров, сценаристов и актеров. В жюри проекта вошли признанные мастера киноиндустрии: Владимир Грамматиков (председатель жюри), Фёдор Бондарчук, Оксана Карас, Сергей Лукьяненко, Павел Лунгин, Андрей Мерзликин, Анна Михалкова, Джаник Файзиев и Владимир Хотиненко.
За нескольких конкурсных этапов звёздное жюри отберёт лучших начинающих сценаристов и режиссёров для работы над фильмом. Принять участие в проекте есть шанс у всех поклонников кино — для этого предусмотрено четыре всенародных конкурса. Итогом проекта станет киноальманах, состоящий из семи короткометражных фильмов о счастье, который выйдет в широкий прокат в марте 2019 года. Новый проект «Счастье — это…» будет проходить в несколько этапов.
Подать заявку на участие во «Всенародном кастинге» можно до 23 апреля. Для этого нужно определиться с ролью, снять себя на смартфон и выслать свои видеопробы жюри. Подробно о правилах участия в конкурсных этапах проекта читайте на сайте Disney.ru.
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