Юная челябинка борется в кастинге Disney за роль в киноальманахе о счастье

Во «Всенародном кастинге» канала «Дисней» поучаствовала 10-летняя челябинка. За победу в конкурсе обещана роль в новом проекте «Счастье — это…».

София Ирхужина сыграла роль царицы и говорящего зеркала из сказки Александра Пушкина «О мёртвой царевне и семи богатырях».

За нескольких конкурсных этапов звёздное жюри отберёт лучших начинающих сценаристов и режиссёров для работы над фильмом. Принять участие в проекте есть шанс у всех поклонников кино — для этого предусмотрено четыре всенародных конкурса. Итогом проекта станет киноальманах, состоящий из семи короткометражных фильмов о счастье, который выйдет в широкий прокат в марте 2019 года. Новый проект «Счастье — это…» будет проходить в несколько этапов.

Подать заявку на участие во «Всенародном кастинге» можно до 23 апреля. Для этого нужно определиться с ролью, снять себя на смартфон и выслать свои видеопробы жюри. Подробно о правилах участия в конкурсных этапах проекта читайте на сайте Disney.ru.