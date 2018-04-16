Биография Ивана Урганта

Ургант учился в гимназии при Государственном Русском музее. По окончании гимназии, Иван автоматически был принят на второй курс Санкт-Петербургской академии театрального искусства (ныне Российский государственный институт сценических искусств).

Первую роль в театре Иван получил в студенческие годы. Он вместе с актрисой Алисой Фрейндлих играл в спектакле Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова «Макбет» (Фрейндлих исполняла роль леди Макбет, Ургант — стражника номер 12).

После окончания института Ургант работал на питерской радиостанции «Супер-радио», параллельно на Пятом канале вел программу «Петербургский курьер».

Позже Иван работал на "Русском радио" , «Хит-ФМ», а также телеканале MTV.

После работы на MTV, Ургант перешел на канал «Россия».

С 2005 года работает на Первом канале. Среди его проектов на телеканале — «Большая разница», «Весна с Иваном Ургантом», «Цирк со звездами», «Стенка на стенку», «Прожекторперисхилтон» и др.

С 2006 года ведет кулинарно-развлекательную программу «Смак».

В апреле 2012 года на Первом канале стартовала передача «Вечерний Ургант», где Иван выступает как продюсер и ведущий.

В 2006 году совместно с телеведущим Владимиром Познером и американским писателем Брайаном Каном Иван принял участие в 16-серийном документальном фильме-путешествии по США под названием «Одноэтажная Америка».

В последующие годы Иван Ургант совместном с Владимиром Познером побывал еще в нескольких путешествиях по миру, в результате чего вышли документальные сериалы: «Тур де Франс» (2010), «Их Италия» (2012), «Германская головоломка» (2013), «Англия в общем и частности» (2014), «Еврейское счастье» (2016), «В поисках Дон Кихота» (2017).

В кино Иван Ургант дебютировал в 1996 году в короткометражке Максима Пежемского «Жесткое время». В последующие 10 лет сыграл несколько эпизодических ролей в отечественных сериалах и полнометражных фильмах.

В биографической драме Петра Буслова «Высоцкий. Спасибо, что живой» (2011) Ургант снялся в роли Севы Кулагина — друга и коллеги Владимира Высоцкого.

Самым продолжительным проектом Ивана Урганта в кино стал киноальманах «Елки» (2010), где актер исполнил роль бизнесмена Бориса, играя в паре с Сергеем Светлаковым . Ургант принял участие в следующих частях: «Елки-2» (2011), «Елки-3» (2013), «Елки 1914» (2014), «Елки-5» (2016) и «Елки новые» (2017).

Всего фильмография Ивана Урганта насчитывает более 20 киноработ.

В 2010 году Ургант сыграл в спектакле Романа Козака «Бешеные деньги» на сцене Московского драматического театра имени Александра Пушкина.

Иван Ургант — мульти-инструменталист: играет на гитаре, фортепиано, аккордеоне, блок-флейте и ударных. В конце 1990-х годов выступал под псевдонимом Внуук, в 1998 году вышел записанный совместно с Максимом Леонидовым альбом «Звезда». В 2011 году Иван возобновил музыкальную карьеру, выпустив сингл «Голосами» в рамках проекта Grisha Urgant.

Многократный обладатель премии ТЭФИ (2007, 2009, 2010, 2011, 2014, 2015, 2016).

Женат вторым браком на Наталье Кикнадзе . У пары две общие дочери Нина и Валерия. У Натальи также есть сын и дочь от предыдущего брака.

Материал подготовлен на основе информации открытых источников