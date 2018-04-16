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Новокуйбышевский театр «Грань» получил национальную премию «Золотая маска»
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Новокуйбышевский театр «Грань» получил национальную премию «Золотая маска» 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Москве состоялась церемония вручения российской национальной театральной премии «Золотая маска». Одна из наград досталась новокуйбышевскому театру «Грань».
— В номинации «Драма/работа художника по костюмам» победителем признали Елену Соловьеву за создание образов персонажей спектакля «Король Лир», — рассказал министр культуры Самарской области Сергей Филиппов. — У Елены это уже вторая «Золотая маска».
Всего театр боролся за награды в четырех номинациях. На «Золотую маску» претендовал сам спектакль «Король Лир», а также Денис Бокурадзе (драма/работа режиссера) и Евгений Ганзбург (драма/работа художника по свету).
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