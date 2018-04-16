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«Где гламур?»: Александра Бортич выбрала слишком простой образ для публики
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«Где гламур?»: Александра Бортич выбрала слишком простой образ для публики 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Актриса Александра Бортич, похоже, не сильно старалась, когда готовилась к походу на громкую кинопремьеру фильма «Тренер» Данилы Козловского. Девушка не продумала свой наряд, совершив сразу несколько модных ошибок, которые подчеркнули ее недостатки.
В Москве состоялась долгожданная премьера фильма «Тренер», в котором известный актер Данила Козловский исполнил не только главную роль, но и стал режиссером и продюсером. Поддержать дебют Данилы, которого на днях очень сильно критиковали в сети, пришли все популярные актеры, режиссеры и представители светской жизни. В кинотеатре «Октябрь» некуда было яблоку упасть — столько было звездных гостей. Для похода на такие события девушки традиционно выбирают лучшие наряды, пусть даже недорогие, но обязательно подчеркивающие достоинства. А вот Александра пошла другим путем.
Девушка выбрала простенькое черное платье, накинув поверх него объемную кожаную куртку, которая будто на два размера больше, чем нужно. Это визуально прибавило Александре несколько лишних килограммов. Утяжелила образ актриса, надев неудачные ботинки, лишь подчеркнувшие ноги, которые нельзя назвать стройными.
В сети обратили внимание, что девушка выглядит так, словно попала на премьеру по ошибке. «Недоприческа, недоприкид… Могла бы больше постараться» «Это скорее для обычной прогулки, нежели для мероприятия. Где актриса? Где гламур? Вот за это про наших звезд никто и не знает, а голливудские у всех на слуху» «Ноги тяжеловаты, нужна другая обувь» «Она до сих пор так и не похудела?» «Ставка на черное мне нравится, но ботинки нужно сменить» «Ей не надо утяжелять низ, там и так ноги борчихи» «Когда вышла гулять в одном платье в апреле, замерзла, попросила куртку у парня, а потом зашла в ближайший кинотеатр погреться» Некоторые также отметили, что Александра злоупотребляет такими куртками, ведь часто на фотосессиях, в фильмах и в Инстаграм ее видят именно в них: «Она похоже родилась в этой кожанке».
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