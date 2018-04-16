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Борис Грачевский: Мечтаю, чтобы Беларусь и Россия объединились
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Борис Грачевский: Мечтаю, чтобы Беларусь и Россия объединились 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский мечтает, чтобы Россия и Беларусь объединились. Об этом известный российский режиссер заявил в программе «Наши люди. Борис Грачевский», которая вышла на телеканале БелРос 13 апреля.
С Минском продюсера и создателя популярного киножурнала связывают годы совместной творческой деятельности. Здесь проходили кастинги и даже было снято несколько эпизодов. Над созданием культового «Ералаша» вместе с Грачевским работают и белорусские сценаристы. Он сам участвовал в конкурсной программе кинофорума «Лістапад» и даже помог придумать детский кинофестиваль «Лістападзік».
"Ростислав Янковский мне сказал: «Я из-за тебя сделал детский фестиваль», — вспоминает Грачевский.
По его словам, он всегда с удовольствием приезжает в Беларусь.
"Есть у меня мечта — объединиться бы нам всем вместе… Для меня белорусы — это не какие-то там отдельные люди, не то что братья — это близкие родственники, которые хорошо понимают все наши шутки", — пояснил Борис Грачевский.
Грачевский также рассказал о забавном эпизоде, который произошёл в 2014 году на съёмках драматического фильма «Между нот или Тантрическая симфония». Картина рассказывает о поздней любви композитора с мировым именем и молодой девушки из глубинки. Главные роли в фильме сыграли Андрей Ильин и Янина Мелехова. За десять дней до съемок выяснилось, что актриса, которая должна была сыграть главную роль, утверждена ещё и в другом фильме — «А зори здесь тихие». Ей предложили выбирать — и Грачевский остался без актрисы.
"Я думал, что просто повешусь. И вот за четыре дня до начала съёмок приходит девочка и говорит: «У вас что, нет главной героини?» Я говорю: нет. Она говорит: «А попробуйте меня». А выхода нет. Я говорю: ну иди, учи. И она как дала пробы — все говорят: ура, нашлась! Она, кстати говоря, белоруска. Училась в Беларуси, даже какие-то призы там получала, потом переехала в Москву. Она была Янина Бойко, а сейчас её зовут Янина Мелехова", — рассказал Борис Грачевский.
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