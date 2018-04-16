Борис Грачевский: Мечтаю, чтобы Беларусь и Россия объединились

Художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский мечтает, чтобы Россия и Беларусь объединились. Об этом известный российский режиссер заявил в программе «Наши люди. Борис Грачевский», которая вышла на телеканале БелРос 13 апреля.

С Минском продюсера и создателя популярного киножурнала связывают годы совместной творческой деятельности. Здесь проходили кастинги и даже было снято несколько эпизодов. Над созданием культового «Ералаша» вместе с Грачевским работают и белорусские сценаристы. Он сам участвовал в конкурсной программе кинофорума «Лістапад» и даже помог придумать детский кинофестиваль «Лістападзік».

Ростислав Янковский мне сказал: «Я из-за тебя сделал детский фестиваль», — вспоминает Грачевский.

По его словам, он всегда с удовольствием приезжает в Беларусь.

"Есть у меня мечта — объединиться бы нам всем вместе… Для меня белорусы — это не какие-то там отдельные люди, не то что братья — это близкие родственники, которые хорошо понимают все наши шутки", — пояснил Борис Грачевский.

Грачевский также рассказал о забавном эпизоде, который произошёл в 2014 году на съёмках драматического фильма «Между нот или Тантрическая симфония». Картина рассказывает о поздней любви композитора с мировым именем и молодой девушки из глубинки. Главные роли в фильме сыграли Андрей Ильин Янина Мелехова . За десять дней до съемок выяснилось, что актриса, которая должна была сыграть главную роль, утверждена ещё и в другом фильме — «А зори здесь тихие». Ей предложили выбирать — и Грачевский остался без актрисы.

"Я думал, что просто повешусь. И вот за четыре дня до начала съёмок приходит девочка и говорит: «У вас что, нет главной героини?» Я говорю: нет. Она говорит: «А попробуйте меня». А выхода нет. Я говорю: ну иди, учи. И она как дала пробы — все говорят: ура, нашлась! Она, кстати говоря, белоруска. Училась в Беларуси, даже какие-то призы там получала, потом переехала в Москву. Она была Янина Бойко, а сейчас её зовут Янина Мелехова", — рассказал Борис Грачевский.