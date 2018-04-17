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Классический отечественный фильм посмотрят в «Доме Гоголя»
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Классический отечественный фильм посмотрят в «Доме Гоголя» 

Управа района Арбат города Москвы 53 минуты назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
Посетители «Дома Гоголя» 25 апреля посмотрят фильм отечественного кинорежиссера Виталия Мельникова «Женитьба».
По словам редактора научно-методического отдела учреждения Александры Понкратовой, перед показом для гостей пройдет небольшая вводная лекция, которую прочитает кандидат филологических наук Александр Шамарин. Он расскажет участникам о приемах, которые использовал режиссер во время монтажа и съемочного процесса для воссоздания наиболее убедительной игры актеров.
Она дополнила, что после того, как посетители посмотрят классику отечественного кинематографа, они смогут задать интересующие их вопросы и обсудить картину с экспертом.
Гостей ждут в 15:00 по адресу: Никитинский бульвар, дом 7а. Вход свободный.
Отметим, что показ пройдет в рамках проекта «Киносреды в Доме Гоголя».
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