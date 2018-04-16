Путин отметил вклад фестиваля спортивных фильмов «Красногорский» в продвижение ЗОЖ 

Владимир Путин направил приветствовал участников, организаторов и гостей XV Международного фестиваля спортивных фильмов «Красногорский», отметив вклад проекта в здоровый образ жизни общества. Фестиваль стартовал 12 апреля. В конкурсной программе более 60 работ отечественных и зарубежных авторов. Они будут бороться за призы в шести номинациях. Имена победителей назовут уже завтра. С 17 по 20 апреля в кинотеатре «Иллюзион» состоятся показы Пятнадцатого Юбилейного Международного фестиваля спортивного кино «Красногорский». Это лучшие отечественные и зарубежные фильмы. Посмотреть их можно совершено бесплатно!