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Путин отметил вклад фестиваля спортивных фильмов «Красногорский» в продвижение ЗОЖ
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Путин отметил вклад фестиваля спортивных фильмов «Красногорский» в продвижение ЗОЖ 

Авторадио 51 минуту назад
Владимир Путин направил приветствовал участников, организаторов и гостей XV Международного фестиваля спортивных фильмов «Красногорский», отметив вклад проекта в здоровый образ жизни общества. Фестиваль стартовал 12 апреля. В конкурсной программе более 60 работ отечественных и зарубежных авторов. Они будут бороться за призы в шести номинациях. Имена победителей назовут уже завтра. С 17 по 20 апреля в кинотеатре «Иллюзион» состоятся показы Пятнадцатого Юбилейного Международного фестиваля спортивного кино «Красногорский». Это лучшие отечественные и зарубежные фильмы. Посмотреть их можно совершено бесплатно!
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