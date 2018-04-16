Спектакль «Антигона» из Уфы не получил ни одной «Золотой маски»

Спектакль «Антигона» Башкирского театра драмы, номинированный на престижную театральную премию «Золотая маска» по семи позициям, не получил ни одной награды.

Спектакль по античной драме Ж. Ануя Башкирского драмтеатра им. М. Гафури был заявлен на «Золотую маску» сразу в семи номинациях: лучший спектакль большой формы, лучшая работа режиссера (Фарит Бикчантаев, худ.рук. Татарского театра драмы им. Г. Камала), мужская роль ( Олег Ханов — Креон), женская роль ( Лилия Галина — Антигона), мужская роль второго плана ( Алмас Амиров — Хор), женская роль второго плана ( Гульмира Исмагилова — Исмена), работа художника (Альберт Нестеров). Накануне церемонии награждения лауреатов, которая прошла на Новой сцене Большого театра, творческий десант из Уфы вылетел в Москву. К сожалению, ожидания уфимцев оказались напрасными.

Между тем, на конкурсном показе, который прошел 22 марта на сцене Камерного театра им. А. Таирова, зрителями и коллегией критиков «Антигона» была встречена восторженно.

«К сожалению, всё это не очень удивительно: в этом году в число лауреатов не вошел практически ни один актер провинциального или национального театра, только из Москвы и Питера», — кратко прокомментировали в Башкирском театре драмы.

В то же время, по мнению экспертов, в число самых заметных спектаклей «Золотой маски»-2018 вошли две постановки из Уфы — мюзикл «Белый конь. Златая птица» Русского драмтеатра и опера Ж. Бизе «Искатели жемчуга» Башкирского театра оперы и балета.

Всего 2018 году в номинации «Драма» было представлено 14 спектаклей большой формы, в номинации «Драма. Работа режиссера» 28 фамилий.