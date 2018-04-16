Сумасшедшие эмоции: Козловский представил фильм «Тренер» в Краснодаре

Данила Козловский представил в Краснодаре свой режиссерский дебют — спортивную драму «Тренер». Именно в столице Кубани в прошлом году снимался фильм. Как приняли картину местные зрители?

Звездная премьера: зрители ждут от фильма ярких кадров и эмоций. Приветствует зрителей режиссер и актер Данила Козловский. Мяч с автографом летит в зал. Этот фильм не просто про футбол как работу и вид спорта, но и про то искреннее ощущение радости, с каким дети во дворе гоняют мяч.

Маленькая провинциальная команда «Метеор» давно забыла это ощущение и лежит на дне турнирной таблицы. На дне также оказывается главный герой фильма. Бывший бомбардир национальной сборной Юрий Столешников в решающий момент не забивает пенальти. Бежит от всех и от себя самого. Но став тренером новой команды, начинает верить в них и в себя.

Песня болельщиков: ее нет в трейлере, но она один из главных ударов по сердцу зрителя. О ней и о тех, кто так сыграл, с восторгом говорит сам режиссер.

"То, с какой преданность, энергией, фанатизмом, верой они поддерживали несуществующую команду «Метеор», такое невозможно забыть", — рассказывает Данила Козловский, режиссер фильма.

Для фильма собрали массовку в 15 тысяч человек, многие из Краснодарского края. Многие — болельщики, футболисты, арбитры.

"Вся семья смотреть будет", — говорит Владислав Сопрунов.

С шарфом несуществующей команды «Метеор» они и сейчас готовы идти на трибуны. Вездесущие камеры то переносят зрителя в самое пекло на трибунах, то прямо под ноги футболистам, то в самый центр драки на поле. В каждом кадре ураган эмоций.

"Мы придумывали, сочиняли, хулиганили, экспериментировали с камерой, как хотели. И нам удалось добиться уникального киноязыка при съемках футбола. Мне кажется, из того, ято я видел, а видел я очень много, так футбол еще никто не снимал", — объясняет Данила Козловский, режиссер фильма.

Очарованные зрители после премьеры встречают Козловского аплодисментами. Разговор по душам. Спрашивают, верит ли он сам в такой футбол — искренний и трогательный. И сами же отвечают.

— Эмоции, конечно, сумасшедшие, до дрожи.

— Ты и плачешь, и смеешься, ты переживаешь, ты живешь вместе с этими героями.

— Все эти истории, все переживания игроков и тренера — это круто!

— Фильм дает позитив, добро и веру во что-то доброе, светлое и замечательное.

В широкий прокат фильм «Тренер» выйдет 19 апреля во всех кинотеатрах страны.