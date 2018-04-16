Том Харди изменился до неузнаваемости

Известный английский актер Том Харди продолжает менять имидж. Он снова преобразился во время съемок в новом фильме про гангстера 1930-х годов.

Актер опубликовал фотографии новой внешности на своей странице в Instagram.

@joshuatrank @tomhardy @bronstudios

Публикация от Tom Hardy (@tomsohardy)

12 Апр 2018 в 12:00 PDT На снимках Харди выглядит намного старше с мимическими морщинами, шрамами и темными волосами. Таким образом, актер перевоплотился в гангстера Аль Капоне.

«Погоня «Фонзо»», — написал Харди.

#Repost @tomhardy Chasing Fonzo ♠️ ~ #tomhardy #alcapone#joshuatrank #joshtrank #capone #fonzo

Публикация от Tom Hardy (@tomsohardy)

6 Апр 2018 в 5:01 PDT Ранее актер был замечен в другом образе. При подготовке к съемкам нового фильма он обрил голову.

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