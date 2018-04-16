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Том Харди изменился до неузнаваемости
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Том Харди изменился до неузнаваемости 

Мир24 40 минут назад
Известный английский актер Том Харди продолжает менять имидж. Он снова преобразился во время съемок в новом фильме про гангстера 1930-х годов.
Актер опубликовал фотографии новой внешности на своей странице в Instagram.
@joshuatrank @tomhardy @bronstudios
Публикация от Tom Hardy (@tomsohardy)
12 Апр 2018 в 12:00 PDT  На снимках Харди выглядит намного старше с мимическими морщинами, шрамами и темными волосами. Таким образом, актер перевоплотился в гангстера Аль Капоне.
«Погоня «Фонзо»», — написал Харди.
#Repost @tomhardy Chasing Fonzo ♠️ ~ #tomhardy #alcapone#joshuatrank #joshtrank #capone #fonzo
Публикация от Tom Hardy (@tomsohardy)
6 Апр 2018 в 5:01 PDT  Ранее актер был замечен в другом образе. При подготовке к съемкам нового фильма он обрил голову.
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