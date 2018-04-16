Игра в кино: тайны графа Калиостро и «Бриллиантовой руки»

Новые факты из советских фильмов: шоу «Игра в кино» на телеканале «МИР» знакомит своих зрителей с множеством любопытных деталей из киноклассики прошлого века. А те, кто уверен в своем абсолютном знании старых фильмов, смогут побороться за денежный приз, передает корреспондент «МИР 24» Елена Захарова

Мало кто знает, что статуя Галатеи, которую оживлял граф Калиостро, стала супер-звездой советского кинематографа. Этот памятник снимали не только в фильме «Формула Любви», но и в «Беге», «Служебном романе», «Вечернем лабиринте», «Вассе» и, конечно, в комедии «Старый Новый год».

Этот и сотни других интересных фактов можно узнать в программе «Игра в кино». Это шоу не только развлекательное, но и познавательное. Все вопросы для викторины команда проекта сначала проверяет друг на друге. Они уверены, что самое важное — поставить себя на место зрителя и участника.

«Мы, создатели, когда работаем над этой программой, то каждую серию узнаем что-то новое. Лично меня поставил в тупик вопрос, какой столовый прибор съел за обедом граф Калиостро?» — отметила исполнительный продюсер программы «Игра в кино» Екатерина Вертоградова.

Чтобы найти интересные факты команда проекта пересматривает советские фильмы десятки раз! Но иногда вопросы для викторины лежат практически на поверхности. Например, как называлась вторая часть «Бриллиантовой руки»? Авторы программы даже поспорили, смогу ли участники «Игры» быстро ответить на это.

Если участник знал правильный ответ, то мог заработать тысячу рублей. Ведь в шоу «Игра в кино» игроки получают реальные деньги. У каждого вопроса своя цена. Но забрать с собой весь выигрыш до 60-ти тысяч рублей — может только победитель.

«Благодаря нашей игре вы можете узнать факты, которых вы не знали и которые могут вас удивить. Иногда самые простые вопросы ставят участников в тупик. Например, сколько должен был собутыльникам Афоня?», — заявила шеф-редактор программы «Игра в кино» Лидия Гойшик.

Советские фильмы до сих пор актуальны. Тем более, если смотреть кино, то можно не только получить удовольствие, но и заработать деньги.

Шоу «Игра в кино» смотрите на телеканале «Мир» с понедельника по четверг, начало в 16:15.

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