Звезда сериала «Универ» из Волгограда проснулась блондинкой

Волгоградка Анастасия Иванова , сыгравшая в популярном молодежном ситкоме «Универ», порадовала своих поклонников новым образом. Заразившись жаждой перемен, девушка сменила цвет волос с каштанового на светло-русый. — Мне странненько. Охота чудить, — подписала фотографию в инстаграм звезда популярного сериала.

Мне странненько 🙃 Охото чудить 🤪 А вам? Как что куда где?) #nastyavanya #дипломпостранностям Публикация от Анастасия Дмитриевна Иванова (@nastyavanya) 13 Апр 2018 в 7:25 PDT Подписчики молодой актрисы почти единодушно оценили ее новый имидж. — Настя, ты такая классная. Спасибо тебе за это, — прокомментировали поклонники Анастасии Ивановой. В начале января волгоградка, ставшая популярной благодаря сериалу «Универ», решила поумнеть. Девушка заявила, что раз ей не удалось стать моложе, то придется повышать свой уровень IQ.