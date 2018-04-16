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Звезда сериала «Универ» из Волгограда проснулась блондинкой
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Звезда сериала «Универ» из Волгограда проснулась блондинкой 

v1.ru 30 минут назад
Фото: v1.ru
Волгоградка Анастасия Иванова, сыгравшая в популярном молодежном ситкоме «Универ», порадовала своих поклонников новым образом. Заразившись жаждой перемен, девушка сменила цвет волос с каштанового на светло-русый. — Мне странненько. Охота чудить, — подписала фотографию в инстаграм звезда популярного сериала.
Мне странненько 🙃 Охото чудить 🤪 А вам? Как что куда где?) #nastyavanya #дипломпостранностям Публикация от Анастасия Дмитриевна Иванова (@nastyavanya) 13 Апр 2018 в 7:25 PDT  Подписчики молодой актрисы почти единодушно оценили ее новый имидж. — Настя, ты такая классная. Спасибо тебе за это, — прокомментировали поклонники Анастасии Ивановой. В начале января волгоградка, ставшая популярной благодаря сериалу «Универ», решила поумнеть. Девушка заявила, что раз ей не удалось стать моложе, то придется повышать свой уровень IQ.
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