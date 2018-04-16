Для девичника или себя любимой: семь сериалов с женским характером 

«Большая маленькая ложь» Стоит включить сериал как минимум ради звездного состава. Шейлин Вудли, Риз Уизерспун и Николь Кидман — каждая их актрис поворачивает ленту в сторону то драмы, до детектива, то криминала. У истоков истории — убийство, совершенное на благотворительном вечере в школе, на картинке — жизнь богачей и откровенные сцены, а за ними — далеко не идеальная правда, которую никак не спрятать. «Нам надо видеть истории реальных женщин, даже если это включает в себя домашнее насилие, сексуальное нападение, материнство, страсть, неверность или развод», — рассказывала о проекте Риз. Кстати, создатели уже работают над вторым сезоном — в нем к уже знакомым персонажам присоединится прекрасная Мерил Стрип. «Секс в большом городе» Мечтательно повздыхать, глядя на коллекцию туфель Кэрри Брэдшоу, позаимствовать пару идей для сногсшибательного наряда, хором с Самантой Джонс воскликнуть «Черт с ней, с любовью, когда есть суши и палочки!» и вспомнить, что «даже если вам немного за тридцать», бурная жизнь еще впереди. Смотреть сериал запоем вряд ли получится (если только вы не взяли пару отгулов с целью проваляться перед экраном), а пересмотреть пару любимых эпизодов — милое дело. Особенно в компании подруг — чтобы потом, как Саманта, Миранда, Шарлотта и Кэрри, переключиться на ланч и обсуждение мужчин. «Юная» Реплики главных героинь из предыдущего сериала вы знаете наизусть, а сцена неудавшейся свадьбы Кэрри больше не трогает? Вам действительно нужно что-то новенькое. Переходим к свежему творению Даррена Стара, подарившего зрителям «Секс…» — комедийной ленте «Юная» на канале «Супер». Главная героиня Лиза — успешна, молода и хороша собой… была. Сейчас ей стукнуло 40, муж ушел к любовнице, а огромные долги заставляют вновь выйти на работу — вот только в издательский бизнес куда охотнее берут вчерашних выпускниц. Чтобы вернуться в любимую профессию, Лиза выдает себя за 26-летнюю. Что ж, шалость удалась! Осталось не запутаться между выдуманной и реальной жизнью, освоиться среди младшего поколения и не сойти с ума от привлекательного татуировщика. Тоже, конечно, юного. «Измены» Тему женской полигамности в российских сериалах за последние пару лет поднимали неоднократно: здесь и «Двойная сплошная», и «Озабоченные, или Любовь зла», «Сладкая жизнь», и «Измены» — выделим последний, отмеченный статуэтками «ТЭФИ» и Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. У Аси — муж и три любовника, и конечно, ситуация с «гаремом» быстро выходит из под контроля. Мелодрама, переплетенная с комедией положений, растянулась всего на 1 сезон из 16 серий — к финалу и своеобразному хэппи-энду зритель придет довольно быстро. Нравоучений не будет — только история очень запутанной, но все же любви. «Анатомия страсти» Если «Доктора Хауса» можно оставить для просмотра с любимым мужчиной, «Анатомию страсти» лучше смаковать в компании подруг или одиночестве. Осторожно: здесь будут сцены не для неженок. Хотя куда больше в сериале отношений, а не кадров с медицинскими подробностями: герои «Анатомии страсти» влюбляются, ссорятся, расстаются, сближаются — и снова по кругу. Сюжет закручивается с самой первой серии: молодая врач Мередит Грейс проводит ночь с незнакомцем, который утром оказывается ее наставником в одной из больниц Сиэтла. «Великолепный век» Для любителей путешествий в прошлое — не самых достоверных, зато полных интриг, любви и красивых сцен. Османская империя 16 века, Сулейман Великолепный, плененная русская девушка Александра, которая теперь не Александра вовсе, а Хюррем, одна из наложниц султана — краткое описание знакомо даже тем, кто упорно обходил сериал стороной. Как Хюррем стала любимой женой в гареме и как устраняла своих недоброжелателей хитростью, деньгами и даже преступлениями — ответы в дальнейших 5 сезонах. Сериал уже покорил зрителей в 50 странах мира — может, стоит присоединиться к ним? «Ольга» Еще один лауреат «ТЭФИ» (как лучший ситком 2017 года) в нашей подборке. Его главную героиню в исполнении Яны Трояновой уже нарекли самой прямолинейной и стрессоустойчивой матерью страны и полюбили и женщины, и мужчины, и даже дети — от последних актрисе приходят сообщения: «Мы бы хотели такую маму». В первых сериях зритель знакомится с Ольгой — матерью-одиночкой с двумя детьми и пьющим отцом. Позднее у нее появляется ухажер Гриша и приносит с собой дилемму: жить ради семьи или наконец ради себя? Во втором сезоне Ольга уже становится бабушкой… На этом, пожалуй, остановимся — готовые два сезона вы еще успеете оценить до выхода третьего.
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