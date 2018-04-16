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В Самаре прошел международный благотворительный кинофестиваль «Свет лучезарного ангела»
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В Самаре прошел международный благотворительный кинофестиваль «Свет лучезарного ангела» 

Волга Ньюс 21 минуту назад
Второй фестиваль «Свет лучезарного ангела» прошел в Самаре по благословению митрополита Самарского и Тольяттинского Сергия, который на открытии кинопраздника сказал добрые слова в адрес его участников и гостей, отметив, что это событие «способствует пробуждению нашего национального духа».
Девиз фестиваля — «Доброе кино возвращается». Организаторами выступили региональное отделение Всемирного русского народного собора, Самарская епархия Русской православной церкви и правительство Самарской области.
Светлые и добрые фильмы царили на этом празднике.
Немного о кинофестивале «Лучезарный ангел». Он проходит по благословению Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла и под патронатом Светланы Медведевой, президента Фонда социально-культурных инициатив, председателя Попечительского совета комплексной целевой программы «Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России». Впервые фестиваль состоялся в 2005 году. С тех пор его аудитория растет. Все больше становится и кинематографистов, желающих принять в нем участие. В последнем фестивале было показано 160 фильмов в 30 номинациях из 19 стран. За 14 лет зрители познакомились с сотнями талантливых киноработ в игровом, документальном и мультипликационном жанрах. Теперь и самарские зрители приобщились к этому кино.
Выступая на открытии фестиваля, врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов отметил: «Когда я шел сюда, видел множество детей, которые спешили вместе с родителями на этот фестиваль. Это радует. Да я и сам с нетерпением ждал этого праздника. Думаю, что традиция его проведения в нашем городе останется и в будущем году. В каждом слове самого названия фестиваля уже заложено добро. И очень важно, чтобы „свет лучезарного ангела“ появился в сердце каждого, кто приходит сюда».
Почетными гостями нынешнего фестиваля в Самаре стали телеведущая, лауреат премии «ТЭФИ» Мария Ситтель и депутат Государственной думы, чемпион мира по боксу, общественный деятель и актер Николай Валуев. Они, а также игумен Киприан (Ященко), ученый Владимир Лепехин, режиссеры, педагоги, мультипликаторы из анимационной студии Александра Татарского провели мастер-классы и творческие встречи.
Так, режиссер-аниматор студии «Пилот» Алексей Почивалов поделился тайнами создания мультфильма «Пластилиновая ворона». Художник-мультипликатор этой же студии Евгения Фофанова рассказала о секретах песочной анимации. А заслуженный учитель РФ Ольга Нерсесова и художница Галина Гантимурова провели мастер-класс «Чудесные превращения дерева».
Николай Валуев, который прилетел в Самару на открытие фестиваля, охотно общался и фотографировался со всеми желающими. Самарцы узнали, например, что самые счастливые моменты его жизни связаны с рождением детей, что для него гораздо важнее завоевание звания чемпиона мира, а любимые с детства книги — «Приключения Тома Сойера» и «Таинственный остров». Конечно, речь зашла и кино.
"Мы выросли на фильмах, которые воспитывали уважение друг к другу, взаимопонимание, учили доброте. Но ведь это важно для молодых людей любого поколения, — отметил Николай Валуев. — Когда мы с моими детьми смотрим какой-нибудь фильм и потом беседуем о нем, я вижу, что для них имеют значение не спецэффекты, а, в первую очередь, жертвенность и взаимовыручка, которую проявляют герои. И наш фестиваль позволяет детям увидеть это в полной мере. Кстати, юные зрители очень часто берут на вооружение модель поведения своих любимых героев. И это надо учитывать".
Николай Валуев поделился впечатлениями от своей актерской работы над фильмом «Башка» — самым известным, пожалуй, в его карьере артиста — и объяснил, почему отказывается от выгодных голливудских предложений о съемках: «Мне предлагают сыграть каких-то моральных уродов. Я не хочу находиться в кадре в виде пугала. Думаю, что подсознательно зрители после это будут олицетворять меня с такими персонажами».
Валуев высказал и свое мнение по поводу засилия западных мультфильмов на кинорынке: «На Западе чисто коммерческий подход к их созданию. Это киноиндустрия. Идет поток съемок все новых и новых мультфильмов. После каждого удачного проекта в магазинах тут же продают мультяшных героев, что приносит немалый доход. Мы же в этом отстаем, мало снимаем, плохо „раскручиваем“ хорошие фильмы. Нам тоже нужно создавать свою киноиндустрию. А хорошие анимационные фильмы, сделанные в последнее время, есть. Мне, например, очень понравилась „Снежная королева“.
»Доброе семейное кино нужно во все времена, — считает еще один гость фестиваля, Мария Ситтель. — Кино — это история одного человека, сжатая до полутора часов. И молодые люди часто следует образам, увиденным ими на экранах. У нас есть люди, готовые делать хорошее доброе кино. Задача фестиваля — поддержать их. И замечательно, что у этих людей есть здесь возможность поделиться своим опытом и секретами мастерства".
Церемония открытия фестиваля стала настоящим праздником. Звучали колокольные звоны, проникновенные песни в исполнении го мужского хора Самарской духовной семинарии. Хореографическую композицию под песню «Течет река Волга» в исполнении Бернеса показали юные артисты из студии современного танца «Осторожно, дети!»
Настоящим подарком для зрителей стала премьера художественного фильма Эдуарда Пари «Жили-были», в главных ролях которого снялись популярные актеры Федор Добронравов, Ирина Розанова и Роман Мадянов. Фильм представила продюсер Екатерина Сарычева.
Яркое впечатление оставили сделанные с фантазией и юмором анимационные фильмы студии «Пилот», киностудии «Союзмультфильм», студии «Балтийское телевидение» (из цикла «О православных святынях»). Не оставили зрителей равнодушными игровые и документальные картины.
Ярким фестивальным событием стал моноспектакль «Пять рассказов Шукшина» в исполнении санкт-петербургского актера Владимира Борисова. Этот спектакль шел под музыкальное сопровождение баяниста оркестра «Виртуозы Самары» Александра Малыхина.
Праздник сопровождался еще одним радостным для верующих людей событием. 14 апреля из Греции в Самару доставили православную святыню — частицу монашеского облачения святого преподобного Паисия Святогорца, подвижника Афонского монастыря. Святыня была открыта для поклонения в субботу и воскресенье. Молебен возле святыни отслужил митрополит Самарский и Тольяттинской Сергий.
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